San Marino. Grandi emozioni questa mattina al Rifugio APAS

Grandi emozioni questa mattina al Rifugio APAS per ricordare due socie e volontarie purtroppo scomparse. Due amiche, a cui il Consiglio Direttivo ha voluto dedicare alcune strutture di recente realizzazione che fanno parte di un più ampio progetto di ristrutturazione del Rifugio. A Natascia Stefanelli, per molti anni membro del direttivo, nonché e volontaria del gattile è stata dedicata la baita “Code Felici” situata nella nuova sezione del gattile. Il Campo A, area per le attività cinofile, da oggi porta il nome di M. Nelly Chiaruzzi, membro pluriennale del Consiglio Direttivo e storica volontaria dell’APAS, scomparsa tempo fa. Alle semplici cerimonie di inaugurazione hanno partecipato i loro famigliari e tanti altri cittadini volontari e simpatizzanti del Rifugio. Il pubblico ha potuto assistere inoltre ad alcune attività ludico sportive coi cani del canile nel campo appena inaugurato, presentate dagli educatori cinofili Mirco e Desiree coadiuvati da alcuni volontari dell’APAS.

San Marino 10 Dicembre 2023