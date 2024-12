San Marino. GTR Fight Team a Pesaro al SON Fighters

”Giornata intensa quella di ieri per i ragazzi del GTR Fight Team a Pesaro al SON Fighters, dove i 3 atleti porta colori si sono scontrati con i migliori della zona e d’Italia.

Il primo a salire sul ring è stato Alessandro Raschi opposto a Valter Valentini, un match molto equilibrato dove il sammarinese non è riuscito ad esprimersi totalmente cedendo ai punti la vittoria all’avversario (comunque bene).

A seguire Luca Gregoroni opposto ad Andrea Martini, il match parte subito con il porta colori in attacco e dopo qualche decina di secondi trova il colpo vincente al viso, una ginocchiata in combinazione che fa conteggiare l’avversario il quale non riesce a proseguire (però non ha subito danni).

Ed infine nei quarti di finale del torneo FIGHT CLUBBING , Milo Camorali opposto ad Alberto Tommassucci in un match abbastanza “sporco e confusionario” vede ai punti l’avversario vincente.

I tecnici Luca Cervellini, Gheorghita Roberto e Manuel Gasperoni sono un po’ scettici su questo verdetto che però lo accettano consapevoli che i ragazzi hanno delle belle potenzialità,

sulle quali magari bisognerà lavorare ancora più intensamente.

Si ringrazia i Leonzios Rules per l’impeccabile organizzazione e i ragazzi del GTR fight Team che si sono mobilitati a sostenere i nostri fighters.

Il 21 dicembre tocca a Gheorghita a Chieti.

Stay tuned.”