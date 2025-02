San Marino. Guidi: “Con il Tre Fiori per proseguire il momento positivo”

Il gol del definitivo 2-0 che ha chiuso la partita contro la Libertas e sancito i tre punti per il Tre Penne nel ‘derby della Funivia’ è arrivato da parte di Tommaso Guidi, l’attaccante classe 1998 arrivato a cinque centri in campionato. Il numero 7 di Città, dopo la conclusione di Cuomo, è stato bravo sulla deviazione di Moretti ad arrivare prima di tutti e chiudere i conti, per regalare alla formazione biancazzurra la terza vittoria consecutiva.

“Dopo un inizio di stagione un po’ altalenante, caratterizzato da qualche infortunio di troppo, ora mi sento bene e riesco anche a contribuire con i miei gol per il bene della squadra, che è l’aspetto più importante di tutti” ha dichiarato Guidi

Una vittoria per il Tre Penne arrivata con un gol per tempo contro una squadra insidiosa e in una partita che ha visto anche l’uscita dal campo anticipata dell’attaccante Giovanni Ricciardo per infortunio. Guidi commenta così il successo: “Siamo stati bravi a concedere poco agli avversari e a creare tante occasioni da gol, che però dobbiamo imparare a concretizzare di più. Sull’infortunio di Ricciardo ci auguriamo che non sia nulla di grave, perché per noi è un giocatore molto importante”.

Domenica sul campo di Montecchio il Tre Penne se la vedrà contro il Tre Fiori, in un incontro che è l’antipasto della doppia sfida di semifinale in Coppa Titano semifinale. “Affrontiamo una squadra organizzata e aggressiva con giocatori di qualità, noi però siamo pronti a questa partita e vogliamo continuare la nostra striscia positiva di risultati” ha affermato Tommaso Guidi.

FOTO ©FSGC/Montanari