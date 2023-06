San Marino ha una norma sui metalli preziosi da investimento. Un’iniziativa che regola una nuova opportunità economica con leggi precise, registri e sanzioni

Il Congresso di Stato ha divulgato il Decreto Delegato che disciplina l’attività di commercio di metalli preziosi da investimento nella Repubblica di San Marino. L’attività di commercio di metalli preziosi da investimento è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel decreto delegato stesso e che dovranno essere iscritti nell’apposito registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento tenuto dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino.

Si tratta di un’iniziativa che apre ad una nuova opportunità di investimento e crescita in un momento storico durante il quale viene seguita la strada dell’acquisto di metalli preziosi quali bene rifugio.

Il Decreto Delegato norma titolo legale e purezza, tipologia del metallo, punzonatura e identificazioni necessarie per una regolare attività economica e prevede le certificazioni necessarie per legge. Vengono normati i requisiti per esercitare il commercio di metalli preziosi da investimento e viene istituito il registro degli Operatori Professionali autorizzati. L’attività abusivamente esercitata, l’omesso o irregolare mantenimento del registro delle operazioni saranno puniti in maniera severa. Il Decreto Delegato prevede anche controlli delle forze di polizia e collaborazione nazionale oltre che le disposizioni fiscali relative alla categoria economica.

Il commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da in vestimento non è esercitabile nelle modalità “a distanza”. Il decreto esclude dall’ambito di applicazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino e Poste San Marino per l’attività numismatica così come gli operatori economici che acquistano metalli preziosi da investimento per lavorazione o produzione di beni e quelli la cui attività di commercio di metalli preziosi da investimento è limitata alle monete sammarinesi rientranti in specifiche categorie a condizione che il valore complessivo delle compravendite di tali monete si mantenga costantemente al di sotto della soglia annua di euro 10.000.

San Marino, 26 giugno 2023 (1722 dfR)