San Marino. Halloween Party 2024 al Podere Lesignano: Un’Esperienza da Brividi, Cena Speciale e Drink Omaggio!

Sei pronto per una notte da paura? Giovedì 31 ottobre 2024, il Podere Lesignano si trasforma nel luogo perfetto per celebrare Halloween con stile! Preparati a una festa indimenticabile che unisce divertimento, ottimo cibo, musica e ben tre drink omaggio per tutti i partecipanti.

Un menù speciale da non perdere La serata inizia alle ore 20:00 con una cena a tema, pensata per deliziare i palati di tutti gli ospiti. Il menù prevede:

– Tagliere di salumi e formaggi, accompagnato da pane fatto in casa

– Lasagnetta al ragù, che conquisterà anche i più esigenti

– Dolce dello chef, per concludere con una nota di dolcezza

Il tutto sarà accompagnato da 3 drink omaggio, inclusi nel prezzo della cena a soli 30€.

Dj set per tutta la notte Non solo buon cibo, ma anche musica a volontà grazie al DJ Francio che animerà la serata con un DJ set travolgente. Ballare fino a tardi sarà d’obbligo!

Non riesci a venire per cena? Nessun problema! Se preferisci unirti a noi dopo cena, l’ingresso è di soli 10€ e include 2 drink omaggio. Un’occasione perfetta per divertirsi senza rinunciare al clima di festa!

Obbligo di prenotazione Dato il grande interesse per l’evento, è obbligatoria la prenotazione. Non perdere l’opportunità di trascorrere una serata di Halloween unica nel suo genere. Per riservare il tuo posto, contatta il numero 366 975 3844.

Dove ci troviamo? L’evento si svolgerà al Podere Lesignano, una location suggestiva che renderà l’atmosfera ancora più magica e tenebrosa, perfetta per la notte più spaventosa dell’anno.