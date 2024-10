San Marino. Halloween tra satira e paura al cinema

Il Cinema Concordia si prepara a festeggiare Halloween con i grandi classici restaurati.

Nella settimana di Halloween il Cinema Concordia propone tre giornate con altrettanti grandi classici del cinema italiano e internazionale, tre pellicole estremamente differenti tra loro ma unite da paura e ironia.

Il primo appuntamento martedì 29 ottobre per celebrare i 50 anni di FRANKENSTEIN JUNIOR, un capolavoro uscito nel 1974 che torna al cinema per la prima volta in 4K per un’esperienza immersiva più divertente che mai. FRANKENSTEIN JUNIOR è una commedia raffinata, surreale, dirompente, esilarante, resa immortale dalle sue iconiche battute e dall’incredibile sinergia che si creò tra il regista Mel Brooks e il suo cast: dai geniali Gene Wilder e Marty Feldman, volto iconico di Igor, a Cloris Leachman nel ruolo della terribile Frau Blücher, fino all’immenso Peter Boyle, in quello della Creatura. FRANKENSTEIN JUNIOR è inserito al tredicesimo posto nella classifica delle migliori commedie di sempre dall’American Film Institute.

Mercoledì 30 in collaborazione con la Cineteca di Bologna per il centenario della nascita di Marcello Mastroianni torna sul grande schermo DIVORZIO ALL’ITALIANA, film di Pietro Germi, dai toni drammatici, in equilibrio tra commedia e satira. Germi adatta e trasforma il romanzo di Giovanni Arpino Un delitto d’onore – in origine appunto una vicenda drammatica ambientata nell’Irpinia degli anni venti – in un ironico e godibilissimo ritratto della mentalità di provincia, soprattutto prendendo di mira con un sarcasmo a volte feroce la mancanza di una legge sul divorzio (che arriverà nel 1970), e soprattutto l’articolo 587 del codice penale che regolava il delitto d’onore, che verrà abolito venti anni dopo. Il successo fu tale da essere riconosciuto a livello internazionale, infatti il film si aggiudicò il Premio Oscar come miglior sceneggiatura originale nel 1963.

La notte di Halloween, è il momento del brivido con il cult firmato Brian De Palma: CARRIE (in lingua originale con sottotitoli italiani e restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna) che ha consacrato la fortuna cinematografica di Stephen King (il quale, spesso critico sulle versioni cinematografiche dei suoi libri, ha sempre amato questo film). Adattando il primo romanzo del grande maestro della narrativa horror nordamericana, il più ‘tecnico’ dei registi della new Hollywood costruisce una perfetta macchina del terrore. Carrie è anche l’opera che aprirà la strada agli slasher movie adolescenziali degli anni a venire: senza questo film non ci sarebbero state le saghe di Halloween, Venerdì 13 e Scream (e forse neanche le commedie scolastiche come Animal House).