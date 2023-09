SAN MARINO. HYUNDAI MOTORSPORT A RALLYLEGEND CON DANI SORDO E LA i20 COUPE WRC PLUS

A Rallylegend Dani Sordo sarà al volante della Hyundai i20 Coupe WRC Plus in molteplici momenti e darà spettacolo, fuori classifica, per gli spettatori presenti. Dani Sordo: “Sono davvero entusiasta di poter partecipare a Rallylegend quest’anno, è un grande evento con così tanti fan e un’atmosfera così bella! Saremo lì per offrire un bello spettacolo agli spettatori con la Hyundai i20 Coupé WRC Plus, goderci l’evento e supportare il nostro partner Pirelli e i suoi ospiti”.

Repubblica di San Marino. Hyundai Motorsport, team di vertice nel World Rally Championship, sarà tra i grandi ospiti di Rallylegend 2023, dal 12 al 15 ottobre prossimi, impreziosendo l’evento sammarinese con la presenza del pilota ufficiale Dani Sordo e della Hyundai i20 Coupe WRC Plus. Pirelli, fornitore unico di pneumatici nel WRC, a San Marino collabora a questa “operazione Rallylegend”, oltreché essere fornitore esclusivo di Rallylegend.

A Rallylegend Dani Sordo sarà al volante della Hyundai i20 Coupe WRC Plus in molteplici momenti e darà spettacolo, fuori classifica, per gli spettatori presenti. In via di definizione il programma della partecipazione a Rallylegend del pilota spagnolo, che ricordiamo terzo assoluto al recente rally Acropoli.

Dani Sordo: “Sono davvero entusiasta di poter partecipare a Rallylegend quest’anno, è un grande evento con così tanti fan e un’atmosfera così bella! Saremo lì per offrire un bello spettacolo agli spettatori con la Hyundai i20 Coupe WRC Plus, goderci l’evento e supportare il nostro partner Pirelli e i suoi ospiti. Per me non ci sarà competizione, dato che non parteciperò al rally completo, ma sarà tutto incentrato sul divertimento, sul piacere e sull’assicurarmi che le persone che viaggiano con me in macchina abbiano il sorriso sulle labbra alla fine!”