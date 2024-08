San Marino. I.A.M. Srl Festeggia il Decimo Anniversario con un Evento Speciale

I.A.M. Srl celebra quest’anno un traguardo importante: dieci anni di attività. Per festeggiare questo significativo anniversario, l’azienda ha organizzato una serata speciale che si terrà venerdì 2 agosto 2024 a partire dalle 18:30 presso il lounge bar “La Serenella” – Via XXV Marzo, 104 – Domagnano.

Dopo una pausa di due anni, la I.A.M. Srl ritorna con rinnovato entusiasmo, pronta a condividere con clienti, partner e amici un momento di convivialità. La nuova location offrirà l’ambiente ideale per un evento all’insegna del buon cibo, della buona musica e della compagnia.

La serata prevede un apericena con delizie culinarie come panini con pulled pork e roast beef, pizza, fritti e birra, il tutto accompagnato dalle note musicali delle Citrosodine. L’evento è un’occasione per ringraziare tutti coloro che scelgono la I.A.M. Srl come partner.

L’invito è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità unica per celebrare insieme i successi raggiunti e guardare al futuro. È richiesta la conferma della presenza entro il 26 luglio.

Un ringraziamento speciale va a tutti i clienti e partner per la loro continua fiducia e supporto. La I.A.M. Srl è impaziente di festeggiare questo importante traguardo insieme a tutti voi.

Per informazioni e prenotazioni: 338 333 96 47.