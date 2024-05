I candidati residenti in “città”, a qualsiasi patito, partitino, alleanze o combriccole appartengano sarebbe bene che inserissero nel proprio programma elettorale come priorità per il castello la ristrutturazione del Nido del Falco, la riqualificazione dell’ex area Tiro a Volo, l’utilizzo con eventuale cambio d’uso dell’ex Hotel Excelsior, naturalmente proprietà permettendo, e il rilancio della zona della ex Stazione. Questo è ciò che serve a San Marino Capitale Altro è fuffa !