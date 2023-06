San Marino. I Capitani Reggenti ricevono gli atleti che prenderanno parte agli Special Olympics World Games di Berlino

I 12 portacolori sammarinesi insieme a tecnici, dirigenti ed accompagnatori sono stati presentati dal Segretario di Stato Teodoro Lonfernini: “Il valore della partecipazione a questo evento supera quello dello sport, grazie ragazzi per l’impegno che dedicate alla vostra attività, siamo orgogliosi di voi”

I Capitani Reggenti SE Alessandro Scarano e SE Adele Tonnini hanno ricevuto oggi in udienza pubblica gli atleti che prenderanno parte alla prossima edizione degli Special Olympics World Games di Berlino 2023.

La squadra sammarinese, unitamente ai dirigenti di Special Olympics e Federazione Sammarinese Sport Speciali, ai tecnici e agli accompagnatori, è stata presentata alle Loro Eccellenze dal Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini che nel suo intervento ha ricordato come “Il valore della partecipazione a questo evento supera il valore stesso dello sport. Si tratta di una partecipazione della quale l’intero Paese deve essere orgoglioso, tutti noi dobbiamo ringraziare questi ragazzi, le loro famiglie, la Federazione Sammarinese Sport Speciali, Special Olympics San Marino, tecnici, dirigenti e collaboratori per l’impegno che dedicano all’attività con orgoglio e sacrificio. Il Paese è onorato che questi ragazzi rappresentino i colori biancazzurri in un contesto internazionale come quello di Berlino. Saremo al vostro fianco!”

Particolarmente sentito l’intervento di saluto dei Capitani Reggenti che si sono rivolti agli atleti sammarinesi dicendo: “Siete stati chiamati ad affrontare una sfida che saprete vivere con la passione, la determinazione e la serietà che da sempre caratterizzano il Vostro impegno e le Vostre prestazioni, attraversando tutte le emozioni, l’entusiasmo e la gioia che lo sport in genere riesce a suscitare. Carissime ragazze e carissimi ragazzi, siete un esempio di impegno, di integrazione e d’orgoglio, nonché una testimonianza di alto valore morale, meritevole di ammirazione ed apprezzamento. Siamo certi che anche in questa circostanza saprete non solo dare il meglio di Voi stessi ma anche rappresentare degnamente la nostra Repubblica tenendo alti i colori biancoazzurri ed onorando i più autentici valori dello sport”.

La delegazione sammarinese sarà composta da 12 atleti e due partners, 7 tecnici e un medico. La Cerimonia d’Apertura alla quale prenderanno parte anche i Capitani Reggenti è fissata per il 17 giugno, ragazzi in gara fino al 26. La Nazionale Special Olympics San Marino sarà protagonista in sette discipline: Nuoto, Atletica Leggera, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Bocce, Vela e, per la prima volta nella storia di Special Olympics San Marino, parteciperà anche nella disciplina del Golf con la collaborazione ed il supporto della Federazione Sammarinese Golf.

La Delegazione sarà guidata dalla Presidente di Special Olympics San Marino Barbara Frisoni coadiuvata dal Vice-Presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali Bruno Muccioli. Gli atleti previsti sono oltre 8.000 provenienti da più di 176 nazioni. Arriveranno 500.000 spettatori, verranno coinvolti 20.000 volontari, 2.500 coaches e 2.000 giornalisti da tutto il mondo.

San Marino, 7 giugno 2023 (1722 dfR)