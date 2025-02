San Marino. I cittadini apprezzano il servizio ”CANTONIERI”. Ecco una testimonianza di una cittadina sammarinese

Buongiorno,

così come è giusto esprimere critiche quando necessario, è altrettanto importante riconoscere e ringraziare chi si impegna per offrire servizi utili alla collettività. In particolare, desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro dei CANTONIERI e per il Segretario di Stato Matteo Ciacci e chi ha contribuito alla sua realizzazione, che hanno creduto in questo servizio sin dall’inizio.

Ho recentemente effettuato una segnalazione tramite l’apposito tasto di Gov.sm riguardo al verde invadente su un marciapiede di fronte alla rotonda WTC in Strada Fondovalle. Nel giro di una settimana, è stato eseguito un intervento di pulizia impeccabile. Un ottimo servizio!

Cordiali saluti,

Mail firmata