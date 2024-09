San Marino. I giovani non hanno perso il coraggio che avevano le generazioni passate?…di Paolo Forcellini

Il calo della natalità è diventato per l’Italia, e purtroppo anche per la nostra Repubblica, una emergenza per la quale si sta mobilitando tutta la politica nel tentativo di trovare soluzioni per arginarlo. Molte le cause che sconsigliano alle coppie di oggi, sposate o accompagnate che siano, a non voler diventare genitori. C’è quella della difficoltà di reperire un lavoro per i figli perché abbiano un futuro sicuro, gli alti costi cui una famiglia deve affrontare nel quotidiano oltre quelli che devono affrontate durante tutto il loro percorso scolastico, gli impegni lavorativi per la coppia stessa alla ricerca di una carriera, e non ultima la mancanza di sicurezza. Ma la più determinante, della quale pochi ne parlano o fanno finta di non riconoscere, è, nonostante tutto ciò, la mancanza di coraggio, quel coraggio che hanno avuto le generazioni passate, dove la famiglia non si formava con meri calcoli matematici e finanziari, ma con tanto amore, gioia e l’entusiasmo di poterla formare e vederla crescere. Tutte le soluzioni ciò che i politici stanno proponendo con tanta fantasia non servirà assolutamente a nulla, perché il coraggio non si acquisisce certo con i bonus o con la distribuzione gratuita di pannolini o omogeneizzati. Ci vuole ben altro!

( Lo Stradone)