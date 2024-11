San Marino. I Lettori con la Valigia rinnovano l’iniziativa “LeggiAmo con Gigio Valigio” 2024-2025

I Lettori con la Valigia, in collaborazione con la Ludoteca Pologioco, rinnovano ancora una volta l’iniziativa di letture sul territorio dal titolo “LeggiAMO con Gigio Valigio”!

In seguito al successo delle precedenti edizioni, i volontari continueranno il loro operato di promozione di lettura ad alta voce con incontri settimanali per grandi e piccini dai 3 anni in su.

Vi aspettiamo dal 7 novembre al 19 dicembre ogni giovedì a Fiorentino presso il Centro Sociale (Via La Rena), e poi dal 13 gennaio al 26 maggio ogni lunedì a Dogana presso il Centro Sociale (P.zza M. Tini, 7), ma anche dal 12 novembre al 27 maggio ogni martedì a Domagnano presso Casa Terenzi (Via G. Carducci, 13).*

Tutte le letture hanno la durata di 40 minuti circa (con inizio alle ore 17 in ciascuna delle sedi) e sono ad ingresso gratuito senza prenotazione.

Si allega la locandina del progetto.

Per maggiori informazioni circa gli eventi che coinvolgono il gruppo, vi invitiamo a consultare le pagine Facebook e Instagram dei Lettori con la Valigia, gestite direttamente dai volontari.

A disposizione per ulteriori info e chiarimenti: 0549883965 (Ludoteca di Acquaviva)

*Gli appuntamenti sono sospesi durante le vacanze scolastiche.

I Lettori con la Valigia