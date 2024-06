San Marino. “I mondi di Marco Polo”: l’Associazione d’Amicizia San  Marino-Cina in visita alla mostra di Venezia, sabato 6 luglio 2024

Sabato 6 luglio 2024 ci incontreremo a San Marino per un’escursione in pullman per Venezia e visitare la mostra su “I mondi di Marco Polo” ospitata presso il Palazzo Ducale della città veneziana. Il biglietto d’ingresso alla mostra su Marco Polo ed il percorso guidato sarà offerto dall’Associazione d’Amicizia San Marino-Cina in occasione del 75° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese.

Marco Polo è il viaggiatore che ha cambiato il mondo. Attraverso la sua straordinaria opera, “Il Milione”, non solo descrive in modo dettagliato l’Asia, ma celebra anche la gloria di Venezia come capitale commerciale dell’Occidente. Si tratta di una mostra imperdibile che celebra i 700 anni dalla sua morte all’interno della cornice del Palazzo Ducale di Venezia. Attraverso mappe, ceramiche, tessuti e manoscritti provenienti da musei di tutto il mondo, rivivrai l’epoca della “pax mongolica” e le meraviglie di terre lontane collegate dalle Vie della Seta.

Questa giornata rappresenta un momento da condividere per riscoprire il patrimonio culturale e la straordinaria influenza dell’opera di Marco Polo che attraverso i secoli è riuscita ad avvicinare e ravvivare ancora oggi le relazioni tra Oriente e Occidente.

Nelle vicinanze della mostra è presente il Padiglione di San Marino della Biennale di Venezia dove Eddie Martinez, un artista americano conosciuto per i suoi grandi murales, rappresenta la nostra Repubblica.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci al numero 3318933266 oppure per mail a info@sanmarinochina.com. Termine ultimo iscrizioni: venerdì 28 giugno 2024.