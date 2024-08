SAN MARINO. I PREMIATI DELLA “ 7^ GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY 2024.”

In arrivo l’atteso evento sammarinese della “ 7 edizione Giornata Mondiale Fair Play “ promossa e organizzata dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in collaborazione con il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) in programma a San Marino per il giorno Sabato 7 settembre 2024 ore 16 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, San Marino.

Una iniziativa nata a San Marino nell’anno 2017 dove Sport, Cultura, Etica e Fair Play si incontrano e in cui vengono valorizzati significativi esempi di Fair Play sul campo dai vari attori dello Sport e Società Civile che durante la Cerimonia di Premiazione delle diverse categorie dei Premi Fair Play 2024 riceveranno i prestigiosi riconoscimenti ed inoltre da questa edizione e per quelle future saranno consegnati a tutti i Premiati anche il San Marino International Fair Play Passport. Ecco i Premiati: