San Marino. I rappresentanti della Lista Partito Democratico Cristiano Sammarinese ricevuti dai Capitani Reggenti per il conferimento del mandato per la presentazione del  programma di Governo

Al termine dell’odierna sessione consiliare, i Capitani Reggenti hanno ricevuto i rappresentanti della Lista Partito Democratico Cristiano Sammarinese – quale maggiore delle liste appartenenti alla maggiore coalizione di liste che, in data 27 giugno 2024, hanno sottoscritto l’accordo per la formazione della maggioranza di Governo tra la Coalizione Democrazia e Libertà e la Coalizione Libera/PS–PSD – per conferire loro il mandato per la presentazione del programma di Governo e l’indicazione dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato con le relative deleghe di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della Legge Qualificata n.184/2005.

A tale mandato, è stato poi dato seguito, nel pomeriggio di oggi, con la consegna alla Reggenza – sempre da parte dei rappresentanti della Lista Partito Democratico Cristiano Sammarinese – del programma di governo per la corrente Legislatura unitamente all’elenco dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato con relative deleghe.

I Capitani Reggenti hanno quindi convocato l’Ufficio di Presidenza per venerdì 12 luglio p.v. alle ore 10,00, al fine di fissare la data e l’ordine del giorno della prossima convocazione del Consiglio Grande e Generale. In tale sessione consiliare si procederà alla discussione e votazione del programma di Governo e alla nomina del Congresso di Stato, così come disposto dal comma 5 dell’art. 1 della Legge Qualificata n.184/2005.

San Marino, 9 luglio 2024/1723 d.F.R.