San Marino. I risultati di una ricerca dell’Università di San Marino nel gran finale di “Pesaro 2024 – capitale italiana della cultura”

In mostra “Bartolo – sedie in cammino”, curato dai corsi di laurea in Design e con un workshop dedicato ai bambini

Sviluppati per assecondare le esigenze degli adulti e stimolare la creatività dei bambini, i risultati del progetto di ricerca “Bartolo – sedie in cammino”, realizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in occasione di “Pesaro 2024 – capitale italiana della cultura”, sono stati fra i protagonisti della giornata conclusiva di un percorso che l’anno scorso ha visto il capoluogo marchigiano registrare oltre 110mila presenze e più di mille eventi.



Sabato 11 gennaio, negli spazi della Galleria Rossini, è stata allestita una mostra nella quale sono stati esposti strumenti e prototipi del principale prodotto nato dalla partnership fra i corsi di laurea in Design dell’Ateneo sammarinese e la comunità di Pesaro: si tratta di una seduta per cinque persone, realizzata principalmente in legno e tessuto, pieghevole e capace di adattarsi a diverse esigenze, soprattutto nell’ambito delle centinaia di eventi che hanno caratterizzato la città nel 2024.



Per i bambini è stata inoltre realizzata una versione di dimensioni ridotte e dotata di una serie di accessori come tende e tavolini, da comporre e agganciare per creare ambienti e atmosfere all’insegna del gioco. Per i più piccoli, infine, un kit che li ha coinvolti in un workshop organizzato a margine della mostra: “Abbiamo fornito loro gli stessi pezzi che compongono la seduta per i grandi ma in scala, ridotti di dieci volte rispetto agli originali. Con legno, tessuto e corde – spiega Francesco Mancuso, ricercatore dell’Università di San Marino – i bambini hanno realizzato castelli, macchinine, robot e altro ancora”.



Parallelamente, la seduta dedicata agli adulti è stata utilizzata da conduttori e ospiti durante alcune fasi della cerimonia ufficiale con cui la città ha fatto scendere il sipario sul 2024: sul palco dell’Auditorium Scavolini sono intervenuti fra gli altri il sindaco Andrea Biancani, l’europarlamentare Matteo Ricci, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’attore e regista Neri Marcorè.