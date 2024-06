San Marino. I Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per le Finanze a colloquio con l’Onorevole Alessia Ambrosi di Fratelli d’Italia candidata alle europee. Ad accompagnarla l’Onorevole De Bertoldi della Camera dei Deputati

I Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per le Finanze a colloquio con l’Onorevole Alessia Ambrosi di Fratelli d’Italia candidata alle europee. Ad accompagnarla l’Onorevole De Bertoldi della Camera dei Deputati.

San Marino, 3 giugno 2024 – Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti hanno incontrato questa mattina l’Onorevole Alessia Ambrosi deputata di Fratelli d’Italia candidata alle europee e l’Onorevole Andrea De Bertoldi, membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana per Fratelli d’Italia.

Componente della commissione politiche dell’Unione Europea alla camera dei deputati e vicepresidente dell’Unione interparlamentare italiana, l’Ambrosi ha deciso di accettare la sfida e di scendere in campo in questa competizione decisiva per la rappresentanza degli interessi italiani nel futuro parlamento europeo.

Per i Segretari di Stato Beccari e Gatti l’incontro con l’Ambrosi ‘è stata l’occasione per approfondire la possibilità di avviare collaborazioni tra Italia e San Marino, per contribuire alla crescita del Made in Italy e per rivedere al meglio gli accordi sulle doppie imposizioni per favorire la reciprocità degli investimenti’.

Alessia Ambrosi: ‘Se sarò eletta mi impegnerò in sede europea per favorire i migliori rapporti tra le istituzioni europee e la Repubblica di San Marino con particolare riferimento a quegli italiani che hanno trovato il proprio lavoro nella Repubblica del Titano. La crescita delle nostre relazioni interne e internazionali possono rappresentare un importante traguardo per la crescita dei nostri Paesi’.

Andrea De Bertoldi: ‘Un incontro di alto spessore che rinnova la volontà della classe politica al Governo della Repubblica di San Marino di stabilire rapporti sempre più forti e leali con l’Italia, nell’auspicio di poter garantire ai nostri paesi una crescita reciproca e una comune proiezione nei mercati internazionali’.