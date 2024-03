San Marino. I social … di Emilio Della Balda

E’ troppo semplicistico e fuorviante attribuire tutti i mali del mondo ai social senza un approfondimento e senza valutare gli aspetti positivi. I social sono uno strumento democratico e ugualitario di dialogo e di confronto che non ha precedenti. Dipende come vengono usati.

Potrebbero infatti insegnare la comprensione umana, come affrontare le difficoltà della vita, come esprimere la responsabilità e la solidarietà, come attingere la conoscenza, come costruire un pensiero critico. Potrebbero aprire una grande tavola rotonda intorno alla quale si organizza un confronto sui problemi del Paese. Potrebbero avviare un circolo virtuoso per conoscersi meglio e per rigenerare le relazioni umane in un periodo delicato di crisi della società.

Emilio Della Balda