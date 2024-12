San Marino. Il Cammino del Santo Marino nel catalogo dei Cammini religiosi del Ministero del Turismo italiano

Il Cammino del Santo Marino, progetto legato all’impegno della Segreteria di Stato per il Turismo per lo sviluppo dei pellegrinaggi e del turismo della spiritualità è stato inserito ufficialmente nell’albo dei cammini del Ministero del Turismo Italiano (https://www.ministeroturismo. gov.it/catalogo-dei-cammini- religiosi-italiani/) come meta di turismo religioso, di pellegrinaggio, di preghiera e di devozione sulle orme del Santo Fondatore. II “Cammino del Santo Marino” è stato inaugurato il 20 aprile 2023 grazie alla sinergia fra la Segreteria di Stato per il Turismo, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, la Segreteria di Stato Territorio e Ambiente e la Diocesi di San Marino-Montefeltro. Il percorso outdoor racchiude, nella sua essenza, valori profondi e prestigiosi, non per ultimo il tema della Pace. Il Cammino del Santo Marino ripercorre i passi del Santo, originario dell’isola di Arbe. Proprio da Arbe parte virtualmente il pellegrinaggio di fede, di storia e di cultura sulle orme del Patrono e Fondatore della Repubblica che ne porta il nome glorioso. Nella sua parte finale, tracciata e inserita nel catalogo, il cammino inizia da Rimini e prosegue verso San Leo, raggiunge Pennabilli, sede vescovile della Diocesi e poi prosegue verso San Marino per un percorso totale di 75Km.