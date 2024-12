San Marino. Il caporedattore allo sport Palmiro Faetanini lascia Rtv verso una nuova avventura, come lui stesso ha affermato

Ha chiuso l’edizione di Domenica Sport con un saluto speciale, Palmiro Faetanini, annunciando in diretta che, a fine anno, andrà in meritato riposo. Dopo quasi 30 anni come caporedattore dello sport, Faetanini conclude il suo rapporto con l’emittente di Stato, pronto ad affrontare nuovi orizzonti, come ha dichiarato nel suo intervento.

Nel suo discorso di commiato, Palmiro ha voluto rivolgere un saluto e un ringraziamento a tutti: i colleghi dello sport e del telegiornale, la segreteria di redazione, i tecnici, gli operatori e, soprattutto, il pubblico, a cui ha raccontato con passione e dedizione le tante imprese sportive in tutti questi anni.

Anche GiornaleSM si unisce ai saluti e ai ringraziamenti, esprimendo la massima stima per un professionista sempre impeccabile e un cronista dallo stile unico, capace di lasciare un’impronta indelebile nel mondo dell’informazione sportiva.