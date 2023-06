San Marino. Il Centro Senologico dell’ISS si presenta alla popolazione

“Ti prendiamo per mano”. Con questo titolo, il Centro Senologico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha organizzato un ciclo di incontri con la cittadinanza.

Il primo momento informativo è previsto per giovedì 15 giugno, alle 20:30 nella sala “Montelupo” nel Castello di Domagnano. Si tratta di un evento patrocinato dalla Segreteria di Stato per la Sanità, in collaborazione con l’Associazione Oncologica Sammarinese e l’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e che vede l’unità di senologia dell’ISS presentare le proprie attività, in particolare rivolte alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie mammarie.

Il Centro Senologico, come noto infatti, è un modello di assistenza specializzato nella diagnosi e cura del tumore al seno che garantisce per ogni paziente un trattamento multidisciplinare, cioè l’intervento coordinato di più professionisti con differenti specializzazioni che si interessano in contemporanea dello stesso caso.

È stato ben documentato che quando si adotta questo approccio aumentano significativamente le possibilità di guarigione, in quanto tale unità assicura la partecipazione di chirurghi, radiologi, patologi, oncologi, radioterapisti, infermieri, tecnici di radiologia e gestori dei dati clinici – data manager – e psicologi, che dedicano la loro attività al trattamento della mammella.

“Le malattie oncologiche che colpiscono la donna – spiega il dr. Leonardo De Meo – hanno da sempre risvolti importanti sulla società e sulla famiglia. Comunicare in tema di prevenzione del tumore al seno significa spiegare come ridurre il rischio di ammalarsi agendo in prima battuta sugli stili di vita corretto e sani, e contemporaneamente aumentare l’attività di screening. L’attenzione nei confronti del tumore al seno a San Marino è già piuttosto elevata, ma abbiamo comunque ritenuto necessario fornire maggiori informazioni su come muoversi per ridurre il rischio di tumore o per intercettare tempestivamente eventuali problematiche”.

Scopo delle serate è appunto quello di promuovere stili di vita corretti; sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione oncologica attraverso controlli regolari; promuovere il concetto che la malattia cambia i punti di vista, ma che si può stare bene comunque; informare i cittadini sui percorsi diagnostico-terapeutici dedicati e cercare di sensibilizzare alla creazione di congedi specifici.

“Nella lotta contro il cancro la prevenzione gioca un ruolo importantissimo – afferma il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Sergio Rabini –. Studi recenti hanno dimostrato in modo inconfutabile che, la probabilità di guarigione del tumore del seno è proporzionale alla tempestività della diagnosi. È inoltre dimostrato come l’approccio multidisciplinare sia la miglior garanzia di efficacia della cura. Sono fiero di poter dire che il Centro Senologico del nostro Ospedale di Stato abbia raggiunto l’autonomia in quasi tutti i processi che coinvolgono il tumore della mammella, grazie alla competenza dei medici e di tutto il personale impegnato in questa importante sfida”.