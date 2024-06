San Marino. Il “Chiringuito Faetano Spettacoli” si presenta con la seconda scoppiettante serata! Il programma di giovedì 27 giugno

Il “Chiringuito Faetano Spettacoli” si presenta con la seconda scoppiettante serata!

Continua il viaggio per il mondo. : “ Sud America te quiero!” Questo è il tema della serata dedicata alla musica, arte , sapori e cultura del Sud America.

Il programma di giovedì 27 giugno prevede:

19:00 apertura chiringuito, stand di artisti e artigiani, stand gastronomico e intrattenimenti per i più giovani con sculture di palloncini e trucca bimbi.

19:15 inizio spettacoli (fino alle 24)

SPETTACOLI Maracujà (duo musicale con voce morbida e delicate sonorità), Noche Milonguera (eleganza , passione e sensualità nel tango), Os Morenos Rio Tropical (colori, allegria , bellezza e tanta energia), Pennabilli Social Club (immergiamoci nell’atmosfera cubana), T.I.F. Teatro Instabile Faetano (sketch comico direttamente dalla Escola de Samba O Maranho).

ESPOSIZIONI Moonland (creazione di gioielli con vetro, metallo e fuoco), Lucy Lucilla (legno, fuoco, cuoio, resine epossidiche per oggettistica decorativa), Elena Bianchi (creazione di borse), Pietro Gasperoni (disegno a matita… e gomma), Roby Bianchi (paesaggi a carboncino), Loredana Mularoni (passione per l’acquerello) Daniela Moroni (foto sul tema “ no alla violenza sulle donne”)

GASTRONOMIA Chiringuito Faetano (aperitivi e bevande) Stand La Delizia ( patatine fritte e piadine etc.)

Le prossime serate :giovedì 11 luglio “A spasso per l’Europa”, giovedì 18 luglio “magie d’Oriente”.

Gli intenti dell’evento sono certamente quello di offrire piacevoli serate di intrattenimento, ma anche e soprattutto quello di riavviare un motore di coinvolgimento degli abitanti del Castello, soprattutto i più giovani (dai quali peraltro lo scorso anno era venuta l’idea del chiringuito in piazza), nella organizzazione e preparazione di questa e altre manifestazioni e così creare occasioni di incontro per gustare il piacere di collaborare fra “vicini di casa”.