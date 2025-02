San Marino. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play DICE NO AD OGNI FORMA DI BULLISMO E CYBER BULLISMO

Altruismo, solidarietà, educazione e grinta.

Sono le quattro parole chiave , per la giornata internazionale dedicata al bullismo e cyber bullismo sottolineate dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play per l’anno in corso.

Lo sport è bello , ma non è bullo!!!

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Parla ai giovani in un linguaggio che capiscono. Lo sport può creare speranza, dove c’è solo disperazione. È più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali.

Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione.

Prima si giocava nel cortile di casa, oggi si gioca nel cortile del web.

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano due delle problematiche più diffuse tra i giovani e possono avere conseguenze gravi sul benessere psicologico e sociale delle vittime.

Un valido antidoto al bullismo e al cyber bullismo è il Fair Play, un concetto che va oltre lo sport e che si fonda su valori come rispetto, altruismo, lealtà e solidarietà. Nello sport, il Fair Play non significa solo rispettare le regole, ma anche riconoscere il valore dell’avversario, accettare la sconfitta con dignità e aiutare chi è in difficoltà. Attraverso lo sport, i giovani possono imparare a gestire le emozioni, sviluppare la capacità di collaborare e accettare le diversità.

Nella vita quotidiana, il Fair Play si traduce in un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri. Essere leali, supportare chi è in difficoltà e rifiutare la violenza sono elementi fondamentali per costruire relazioni sane e un ambiente positivo.

Coltivare una cultura del fair play aiuta a creare ambienti più sani e sicuri, in cui ognuno può sentirsi accettato e valorizzato.

Il rispetto e la gentilezza sono armi potenti contro il bullismo ed il cyber bullismo.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP