San Marino. Il Comites in visita alla mostra  “Women and Art”

Venerdì scorso il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha partecipato all’inaugurazione dell’evento “Women and Art” organizzato da La Maison de la Petite Sara – Art Gallery in collaborazione con la 3 Arrows, cooperativa culturale presso Motorworks Automotive al Centro Fiorina. Una mostra interamente dedicata alla produzione artistica femminile, dove più di 20 artiste donne hanno presentato opere provenienti da ogni parte del mondo, inclusa la Repubblica di San Marino, che spaziano dalla pittura, alla scultura, alla fotografia. In una settimana in cui a San Marino sono state organizzate tante iniziative in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre anche al Motorworks Automotive si è celebrata la figura femminile in tutte le sue forme. Dipinti, sculture e ritratti che ritraggono donne offrendo un’ampia gamma di interpretazioni e rappresentazioni, attraverso l’esplorazione dell’identità del genere femminile. Scene di vita quotidiana con donne rappresentate in varie attività, dal lavoro ai momenti di riposo, offrendo uno spaccato della società contemporanea. nel quale le donne esprimono le proprie emozioni e le proprie sofferenze. Anche la scelta di una giovane curatrice sammarinese d’adozione, Yvette Brodaz, da sempre in prima linea nelle battaglie per l’affermazione dei diritti civili e contro ogni forma di discriminazione, non è casuale e fa comprendere come la mostra divenga strumento di denuncia e sensibilizzazione sociale.

