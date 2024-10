San Marino. Il Comites incontra Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia -Romagna

Venerdì mattina Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, nonché candidata alle prossime elezioni regionali nelle fila del PD, ha incontrato presso la sede di via Maestri Comacini il Comites San Marino rappresentato per l’occasione dal Presidente Avv. Alessandro Amadei e dal membro dell’Esecutivo Marina Rossi. Quello di Emma Pettiti è un gradito ritorno, considerato che non è la prima volta che la Presidente dell’Assemblea Legislativa incontra il Comites San Marino a fronte delle continue interlocuzioni che da tempo proseguono con il Presidente Alessandro Amadei. Presenti all’incontro anche la Presidente dell’Associazione San Marino-Italia Dott.ssa Elisabetta Righi Iwanejko, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Repubblica di San Marino Dott. Giuseppe Vaglio, il Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina Dott. Stefano Valentino Piva, la Responsabile del Centro di Ricerca sull’emigrazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino Prof.ssa Patrizia Di Luca, il Dott. Vilmo Montanari, la Dott.ssa Liliana Frisoni e Guglielmo Masia (foto).

L’appuntamento ha rappresentato una rinnovata occasione per ripercorrere i principali interventi messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna nella legislatura che si sta concludendo, in particolare modo gli accordi bilaterali sottoscritti con San Marino in campo economico, sanitario, faunistico venatorio, nel campo dei servizi idrici e del settore agricolo nello spirito di amicizia che tradizionalmente caratterizza le relazioni tra le parti. Le questioni sul tavolo da risolvere sono attualmente la doppia imposizione a carico dei pensionati ex frontalieri, ovvero il salasso fiscale che si è abbattuto sui lavoratori che dopo una vita di lavoro sul Titano si trovano a dovere pagare le tasse in due Stati, il mancato riconoscimento dei permessi e dei congedi retribuiti per i frontalieri che assistono il familiare disabile e la mancanza di diritti per i soggiornanti a San Marino in particolare per i possessori di permesso per ricongiungimento familiare o per convivenza more uxorio.

Il Presidente Alessandro Amadei ha voluto sottolineare il profondo valore sociale dell’associazionismo, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come testimoniato dalla sinergia che si è creata tra il Comites San Marino e le altre associazioni intervenute.

Entusiasta Emma Petitti per avere contribuito a rafforzare con questo incontro l’intesa tra i due territori in modo da sentirsi una “comunità allargata” all’insegna di una fiducia reciproca.

Al termine della riunione il Presidente Alessandro Amadei si è detto onorato di avere ricevuto la visita di una figura di assoluto prestigio, come quella del Presidente Pettiti che rappresenta una Regione che insieme a Lombardia e Veneto traina l’economia italiana, producendo il 41% del PIL nazionale.

Ufficio Stampa Emma Petitti – Comites San Marino