San Marino. Il Comites incontra il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi

Nell’ambito del ciclo di incontri istituzionali inaugurati dopo il suo insediamento, il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi ha ricevuto nella giornata di venerdì presso la Parva Domus una delegazione del Comites San Marino composta per l’occasione dal Presidente Alessandro Amadei e dal membro dell’Esecutivo Marina Rossi.

Al centro del confronto varie tematiche previste nel programma di Governo della trentunesima legislatura e riguardanti i cittadini italiani residenti a San Marino, tra cui la questione del riconoscimento della doppia cittadinanza per naturalizzazione attraverso l’eliminazione dell’obbligo di rinuncia della cittadinanza di origine per coloro che aspirano ad essere naturalizzati cittadini sammarinesi. “L’incontro”, dichiara il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, “è stato molto proficuo e cordiale ed a tal proposito ringraziamo vivamente il Segretario per gli Affari Interni Andrea Belluzzi per la sua massima disponibilità e per la competenza dimostrata nella trattazione di argomenti, sui quali da tempo si è aperto un ampio dibattito”.

Comites San Marino