San Marino. Il commediografo sammarinese Stefano Palmucci rappresentato a Montreal 

Il commediografo sammarinese Stefano Palmucci è pronto a conquistare il palcoscenico internazionale con la sua opera “Niente Tv Stasera!” (Pas de télé ce soir!). Il prossimo weekend si preannuncia straordinario, poiché la sua commedia sarà messa in scena nella prestigiosa Sala Pierre Legault a Montreal, Quebec – CANADA, grazie alla brillante interpretazione della Compagnia Teatrale canadese Les Mots Dites, nei giorni 12, 13 e 14 aprile.

Palmucci, noto in patria per le sue commedie presentate per la Festa di Sant’Agata e recentemente insignito del Premio “Guido Lucchini” presso il Teatro Tiberio di Rimini, da tempo ha oltrepassato i confini nazionali, diventando uno degli autori di teatro amatoriale più rappresentati in Italia, con oltre 1600 performance all’attivo. Da anni i suoi lavori sono in tournée nel Canton Ticino, in Svizzera, con la Compagnia Teatrale di Minusio; è stato rappresentato a Detroit, per la locale Comunità dei Sammarinesi e a Los Angeles, presso l’Istituto Italiano di Cultura.

“Al di là della soddisfazione personale – dice Palmucci – sono sempre orgoglioso di contribuire nel mio piccolo a promuovere San Marino fuori confine, con il teatro amatoriale”.

L’incontro con Les Mots Dites è avvenuto attraverso la rete internet, forse grazie ad un programma di intelligenza artificiale. La compagnia canadese, alla ricerca di un testo con le caratteristiche di quello di Palmucci, ha letto la sinossi, se ne è innamorata e ha commissionato la traduzione in francese. Dopo mesi di preparazione, la messa in scena è finalmente alle porte.

“Niente Tv Stasera!” è un’irresistibile commedia che si svolge in una sola frenetica serata. Racconta le avventure di una coppia alle prese con una regola tassativa, imposta dalla moglie alla loro intimità: una volta al mese. Naturalmente, nella sera designata, l’appartamento diventa il palcoscenico di situazioni esilaranti con vicini invadenti, una suocera rompiscatole e anche uno stralunato idraulico in cerca di tubi da aggiustare.

Da notare che questa opera non è mai stata rappresentata a San Marino.

“Se trovo uno sponsor – afferma Palmucci con entusiasmo – la porterò personalmente anche sul palcoscenico di casa nostra”.

Un appello per rendere possibile questo sogno potrebbe essere proprio la chiave per vivere una serata di puro divertimento e spensieratezza con “Niente Tv Stasera!” a San Marino.

San Marino, 11 aprile 2024/1723 d.F.R.