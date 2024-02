San Marino. Il Congresso approva Decreto sulla modernizzazione dei Processi Amministrativi. Sds Ugolini: “Paese si trova sulla soglia di una nuova era di giustizia amministrativa” (di David Oddone)

Nell’ambito della costante evoluzione delle pratiche amministrative, il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino ha recentemente raggiunto un traguardo significativo con l’approvazione di un sostanziale Decreto Delegato volto a riformare e ottimizzare i procedimenti legali attraverso l’implementazione di sistemi avanzati di gestione elettronica dei documenti.

Il Decreto, intitolato “Norme generali per l’utilizzo del programma di gestione documentale integrata per il processo amministrativo telematico”, rappresenta un passo notevole verso l’innovazione e la digitalizzazione delle pratiche giuridiche, riflettendo l’impegno del governo sammarinese nell’adottare soluzioni moderne per migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’accessibilità dei processi amministrativi.

Una visione d’innovazione

L’introduzione del Decreto Delegato segna un punto di svolta nell’ambito della giustizia amministrativa, fornendo un quadro normativo esaustivo per l’adozione e l’implementazione di sistemi avanzati di gestione documentale elettronica. Tale approccio innovativo mira a superare le limitazioni dei tradizionali metodi di gestione cartacea dei documenti, offrendo numerosi vantaggi in termini di efficienza, precisione e accessibilità.

I fondamenti del Decreto

Il Decreto Delegato, proposto con solida base dalla Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia, si articola attorno a diversi pilastri fondamentali, ognuno dei quali contribuisce a plasmare un nuovo panorama per i procedimenti amministrativi sammarinesi:

Finalità e scopo: Il Decreto stabilisce chiaramente gli obiettivi e lo scopo della gestione elettronica dei documenti, fornendo una guida essenziale per il processo di modernizzazione delle pratiche amministrative.

Una serie di definizioni precise è stata introdotta per garantire una comprensione comune dei concetti chiave utilizzati nel Decreto, riducendo al minimo le ambiguità e le interpretazioni errate.

Ruolo e funzioni del Programma di Gestione Documentale Integrata: Il Decreto sottolinea l’importanza del “Programma di Gestione Documentale Integrata del Tribunale” (PGDIT) come strumento fondamentale per la modernizzazione dei processi giudiziari, delineandone le funzioni e le responsabilità principali.

Sicurezza e integrità dei dati: Particolare attenzione è stata posta sulla sicurezza e sull’integrità dei dati, con disposizioni rigorose per garantire la protezione delle informazioni sensibili e la prevenzione di frodi e manipolazioni.

Transizione graduale e supporto agli utenti: Il Decreto prevede una transizione graduale verso la gestione elettronica dei documenti, con disposizioni transitorie e misure di supporto per facilitare l’adattamento degli utenti ai nuovi sistemi e procedure.

Monitoraggio e valutazione: Sono previste disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia del Decreto nel tempo, consentendo un continuo miglioramento e adattamento in risposta alle esigenze emergenti.

Implicazioni e prospettive future

L’approvazione del Decreto Delegato rappresenta solo l’inizio di un viaggio verso una giustizia amministrativa più efficiente, veloce, trasparente e accessibile. Con il pieno sostegno del Congresso di Stato e delle autorità competenti, ci si aspetta che la piena implementazione delle disposizioni del Decreto porti ad un’evoluzione significativa nei processi legali e amministrativi della Repubblica di San Marino.

Guardando avanti, è essenziale un impegno continuo per l’aggiornamento tecnologico, la formazione del personale e il coinvolgimento degli stakeholder al fine di massimizzare i benefici della modernizzazione e assicurare una giustizia equa ed efficace per tutti i cittadini sammarinesi.

La soddisfazione del Segretario Ugolini

Così il Segretario alla Giustizia, Massimo Ugolini, a La Serenissima: “L’approvazione del Decreto Delegato rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione e nell’innovazione dei processi amministrativi della Repubblica di San Marino. Con un’attenta pianificazione, una guida chiara e un impegno condiviso per l’eccellenza, il Paese si trova sulla soglia di una nuova era di giustizia amministrativa, caratterizzata dalla trasparenza, dall’efficienza e dalla fiducia nella legalità”.

David Oddone

(La Serenissima)