San Marino. IL CORDOGLIO DEL PDCS PER LA MORTE DELL’AMICO GIUSEPPE ARZILLI

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime profondo dolore per la morte dell’amico Giuseppe Arzilli.

Tutti conoscevano “Pinuccio” per la sua attività imprenditoriale, per la sua lunga militanza politica e i numerosi incarichi istituzionali ricoperti, per l’attaccamento al suo Paese e al Castello di Città.

Partito per la Francia negli anni ’60, a soli 25 anni ha saputo dare vita, grazie alla sua passione per l’arte e l’artigianato a vari negozi, tra i quali Palazzo Arzilli, ospitando eventi culturali ed artistici di grande prestigio, immergendo generazioni di sammarinesi nella bellezza dei gioielli ai quali aveva dedicato la sua vita lavorativa.

Iscritto al PDCS dal 1955 nella Sezione di Città, membro del Consiglio Centrale e delle Direzione, è stato eletto in Consiglio Grande e Generale nel 1974 ed è stato consigliere per sette legislature consecutive. È stato Capitano Reggente per tre volte, nei semestri 1º ottobre 1986 – 1º aprile 1987, 1º ottobre 1999 – 1º aprile 2000e 1º ottobre 2004 – 1º aprile 2005. È stato presidente della delegazione sammarinese presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Per diversi anni ha ricoperto il mandato di Ambasciatore non residente della Repubblica di San Marino presso la Confederazione svizzera. Attivo da sempre presso l’USC e la SUMS.

L’intero Gruppo Consigliare del PDCS desidera ricordarlo oltre per questa significativa militanza politica anche per il rapporto di amicizia che sapeva coltivare con l’allegria, il sorriso e la disponibilità.

Partecipe del profondo dolore per la sua scomparsa, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese desidera testimoniare alla famiglia la più stretta vicinanza e si unisce nella preghiera cristiana, per esprimere gratitudine a Dio per il dono della sua persona e invocare per lui e per i suoi cari la consolazione e la pace.

San Marino, 20 novembre 2023 L’Ufficio Stampa del PDCS