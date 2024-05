San Marino. Il cordoglio del Segretario di Stato per gli Affari Esteri alla Repubblica Federativa del Brasile

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha indirizzato nella giornata di ieri al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Federativa del Brasile, Mauro Vieira, un proprio messaggio di cordoglio per le violente inondazioni e frane che hanno colpito lo Stato del Rio Grande do Sul e determinato un elevato numero di vittime con ingenti danni alle strutture.

Il Segretario di Stato ha fatto pervenire alle Istituzioni brasiliane il cordoglio e la solidarietà del Governo sammarinese, con particolare riferimento alle famiglie delle vittime di una tragedia di proporzioni ancora sconosciute.

San Marino, 7 maggio 2024/1723 d.f.R.