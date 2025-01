San Marino. Il difensore Manuel Socciarelli approda alla S.S. Murata

Manuel Socciarelli, difensore classe 2001, è il nuovo acquisto della SS Murata per la stagione in corso. Dopo aver militato nei settori giovanili di squadre blasonate come SS Lazio, Viterbese e Monterosi, Socciarelli ha continuato a crescere come calciatore, costruendosi una reputazione solida grazie alle sue esperienze nei campionati dilettantistici italiani.

Quest’anno, prima della firma con il Murata, il giovane difensore era impegnato nel campionato di Eccellenza con la squadra di Vasto, dimostrando le sue qualità di difensore moderno, capace di abbinare forza fisica, tecnica e capacità di lettura del gioco.

Il Murata punta su Socciarelli come rinforzo chiave per la propria retroguardia, confidando nelle sue doti e nella sua voglia di emergere in un campionato competitivo come quello sammarinese. La firma è arrivata ieri, sancendo ufficialmente il suo ingresso nella squadra.

Manuel Socciarelli si è dichiarato entusiasta di questa nuova sfida, pronto a mettersi al servizio del mister e dei compagni di squadra. La sua versatilità e la sua esperienza nei settori giovanili di alto livello rappresentano un valore aggiunto per il club.