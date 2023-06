San Marino. IL FATTO DELLA SETTIMANA .. di Paolo Forcellini

Dicono che la nuova Maggioranza non ha i numeri per governare. Se ciò fosse sarebbe minoranza, per cui i numeri li dovrebbe avere la minoranza che a questo punto sarebbe lei maggioranza. Ma al governo ci sono quelli della nuova maggioranza ….allora?- Che casino istituzionale! A proposito di numeri. Il Partito Socialista va all’opposizione per rafforzare la minoranza. Ma non avendo nessun consigliere gli potrà dare solo un conforto morale. Beh! Meji cu ‘ne gnint! Ultima perla l’attacco a Pedini sul turismo anche per la carenza di eventi. E dire che la stragrande maggioranza degli operatori del settore riconoscono che grazie agli eventi si è risollevato il turismo dopo la crisi dovuta al covid! Un ulteriore autogoal!