San Marino. Il Festival della Magia rilancia la Sfida Paranormale! Dal 15 al 17 marzo 2024

Il 25° Festival Internazionale della Magia di San Marino, in programma dal 15 al 17 marzo, promette di trasformare San Marino nella capitale mondiale della magia, sfidando i confini del mistero e del paranormale. Quest’anno, il festival rilancia il “Premio Paranormale”, (visto che nella precedente edizione non aveva avuto vincitori ) offrendo un assegno di 10.000 euro a chiunque riesca a dimostrare fenomeni paranormali sotto il controllo dei nostri esperti. Una sfida aperta a maghi, medium e paragnosti, con l’opportunità di devolvere il premio in beneficenza. Per informazioni: festivaldellamagiasanmarino@gmail.com. www.festivalinternazionaledellamagia.com.