SAN MARINO. IL FRANCESE MULLER CONQUISTA IL TITOLO: PIEGATO AL TIE-BREAK DEL 3° SET IL CINESE DI TAIPEI TSENG

“Dopo due eliminazioni al primo turno sono qui per vincere il titolo quest’anno” aveva detto Alexandre Muller dopo il successo d’esordio ed è stato di parola. Il giocatore francese, n.99 Atp e terza testa di serie, è il vincitore della 31ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, Challenger ATP 125 (montepremi € 148.625) andato in scena sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio: al termine di una combattuta finale si è imposto con il punteggio di 6-3 4-6 7-6(3), dopo due ore e trequarti di lotta, su Chun-Hsin Tseng, 22enne cinese di Taipei (n.146, ma un anno fa arrivato all’83° posto). Grazie ai 125 punti in palio il 27enne di Poissy guadagnerà 22 posizioni, portandosi al 77° posto in classifica mondiale, piuttosto vicino al suo best ranking di n.71

Sotto gli occhi degli Eccellentissimi Capitani Reggenti (i Capi di Stato dell’Antica Repubblica), Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, presenti in tribuna d’onore insieme ai Segretari di Stato allo Sport Rossano Fabbri e al Lavoro Alessandro Bevitori, la prima palla break arriva nel quarto gioco: a procurarsela è Tseng, ma il transalpino che ha aperto il 2024 con i quarti nell’ATP 250 di Auckland, poi si è spinto sino agli ottavi nel Masters 1000 di Roma eliminando fra gli altri due top player come Arthur Fils e Andrey Rublev, riesce ad annullarla prima di ottenere il 2-2. E nel game successivo è invece il 22enne asiatico, qualificatosi per l’edizione 2022 delle Next Gen ATP Finals (l’ultima andata in scena a Milano), a concederne due consecutive, con Muller pronto a sfruttare la seconda con risposta aggressiva (3-2). Break consolidato dal 27enne di Poissy, che poi sul 4-3 si aggrappa a un paio di prime di servizio robuste per cancellare una chance di contro-break e salire 5-3. E nel gioco successivo dal 30 pari il cinese con una volee facile in rete a campo aperto e un doppio fallo regala il set al giocatore che sabato sera in semifinale aveva stoppato Fabio Fognini, primo favorito del seeding.

Nella seconda frazione Tseng prova ad essere più aggressivo, come gli era riuscito 24 ore prima contro l’argentino Comesana, e sfruttando un piccolo passaggio a vuoto dell’avversario si porta avanti 2-0. Immediata la reazione di Muller, rapido di gambe e solido nei colpi, con contro-break e sorpasso (3-2). Però sul 3-3 il francese si incarta, cedendo il servizio complice un doppio fallo e un diritto in rete. Break subito restituito dal tennista nato nell’isola di Formosa (4-4) senza sfruttar e una situazione di 40-15, però il terzo “strappo” è quello buono per il tennista asiatico, che pareggia il conto (6-4) dopo aver fronteggiato una palla per il 5-5.

Il terzo set si apre nel segno di Muller, volato 3-0, break confermato per issarsi 4-1 e 5-2, ma nel nono gioco quando è andato a servire per il trofeo il francese ha incassato il contro-break del rivale, con successivo riaggancio sul 5-5. Per dirimere l’equilibrio e decretare il vincitore serve allora il tie-break, nel quale il 27enne di Poissy vola sul 6 a 0, subisce il ritorno di Tseng fino al 3 a 6 poi può alzare le braccia al cielo quando un rovescio dell’avversario finisce lungo.

I protagonisti della finale sono stati premiati dal Segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri, e dal Segretario particolare del Segretario di Stato al Turismo, Alan Gasperoni, con accanto Mahena Abbati, direttore del torneo, e Filippo Francini, vice presidente della Federazione Sammarinese Tennis.

“Nel nostro precedente incontro a Praga avevo perso al tie-break del terzo set con Tseng e stavolta invece è toccata a me spuntarla di misura – le parole di Muller, al terzo titolo Challenger in carriera, durante la cerimonia di premiazione – Grazie al pubblico presente in tribuna per aver reso speciale l’atmosfera e grazie al mio coach, che ha visto ripagato il suo sforzo di essere accanto a me questa settimana. Ho davvero apprezzato questa settimana a San Marino, con servizi impeccabili da ogni punto di vista. Tornerò il prossimo anno”.

Restano 5 i trofei nel circuito Challenger in bacheca per il tennista di Taipei, che a livello junior nel 2018 ha vinto Roland Garros e Wimbledon raggiungendo la finale degli Australian Open e Us Open, così da diventare numero 1 del ranking mondiale under 18. Chun-Hsin Tseng risalirà al 122° posto nella classifica ATP.

Finale singolare: Alexandre Muller (Fra) b. Chun-Hsin Tseng (Tpe) 6-3 4-6 7-6(3)

