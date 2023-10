San Marino. Il fumettista e vignettista Altan all’Università di San Marino: “Per la prima volta curo un workshop”

Il ‘padre’ della Pimpa, all’opera per realtà come il quotidiano La Repubblica e Il Venerdì, ospite del corso di laurea in Design

Francesco Tullio-Altan, fumettista e vignettista celebre per aver sviluppato personaggi come La Pimpa e il metalmeccanico Cipputi alternando leggerezza e critica sociale, è salito in cattedra per uno dei workshop che dal 18 al 23 settembre hanno coinvolto un totale di quaranta studenti del corso di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Insieme a una selezione di una dozzina di iscritti, uno dei più apprezzati autori della penisola ha curato un percorso intitolato “Satira e design tra illustrazione e comunicazione”, nell’ambito di una più ampia serie di quattro approfondimenti dedicati a temi e attività come il teatro e il riutilizzo della carta.

“Partecipare a un workshop è una cosa che non ho mai fatto nella mia vita”, ha rivelato il fumettista durante un’intervista a Usmaradio, emittente dell’Ateneo. “La filosofia è mettere in contatto i ragazzi con persone che non fanno” il mestiere del designer, per aprire insieme a loro “delle finestre sul mondo, su come si lavora a seconda delle capacità che ognuno ha”.

In questo senso, l’invito dei vertici del corso di laurea in Design dell’Ateneo sammarinese è arrivato ad Altan per “la mia capacità di sintesi e di cogliere dei punti nodali su ciò che succede. Qualcosa che – ha affermato – potrebbe essere utile anche agli studenti”.

Autore di oltre 150 libri e attualmente impegnato in vignette che compaiono sulle testate La Repubblica e Il Venerdì, Altan ha così dato il suo contributo nell’ambito di un’iniziativa, quella dei workshop, che in questa edizione si è articolata in due diverse sedi: oltre all’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano, il corso di laurea è stato impegnato nei giorni precedenti, per la precisione dal 4 al 9 settembre, in due full immersion legate ai contenuti del padiglione di San Marino alla Biennale d’Architettura, a Venezia. Sono inoltre attualmente in corso, nel capoluogo veneto, altri due approfondimenti che si svilupperanno fino al 16 ottobre.

L’intervista ad Altan, di 23 minuti, è disponibile sul sito design.unirsm.sm, nella sezione “podcast”.