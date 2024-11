San Marino. Il furto di una madonnina all’ingresso di un campo privato a Borgo Maggiore. L’appello della proprietaria: “Lo pregherei di rimetterla al suo posto. Sarà sempre il benvenuto per poterla ammirare”

Così il messaggio di Sara Bernardini, la proprietaria di una celletta con una madonnina sottratta dall’ingresso del suo campo:

“Mio nonno Daved…Davide, un po’ di tempo fa aveva collocato in questa celletta una madonnina che aveva fatto restaurare dopo averla ritrovata miracolosamente integra, dopo un’aratura. La madonnina era bella, semplice. La cellina è collocata all’ingresso del campo della nostra famiglia. Io non so chi sia stato a portarla via ma mi ha portato via un pezzo del mio cuore, della mia infanzia e della mia vita visto che da che mi ricordo l’ho sempre vista lì…se per caso chi ha deciso che era così bella da portarla via, leggesse questo messaggio, lo pregherei di rimetterla al suo posto. Sarà sempre il benvenuto per poterla ammirare.”