San Marino. Il karate sammarinese si distingue al Campionato del Mediterraneo

Si è svolto a Olbia il trentesimo Campionato del Mediterraneo di Karate, al quale ha partecipato anche una delegazione della Federazione Sammarinese Arti Marziali con Maurizio Mazza, presidente federale che ha anche partecipato al Congresso dei Paesi del Mediterraneo MKFU, i coach Mauro Casadei, Claudio Giulio ed Emanuel Santolini che hanno guidato gli atleti Michele Callini, Luis Enrico Casadei, Rebecca Gaidella, Achille Mariotti, Sara Vincenti e Luca Vincenti. Presente anche Fabio Castellucci, arbitro FESAM, alla prima partecipazione ai Campionati del Mediterraneo. Per i sammarinesi sono arrivati buoni risultati: su tutti il settimo posto di Michele Callini; nel Kata Cadetti due ottime prove di Achille Mariotti gli regalano il settimo posto. Va vicina alla medaglia Sara Vincenti, che perde l’incontro decisivo per il bronzo di un solo punto e chiude in quinta posizione. Luca Vincenti, Luis Enrico Casadei e Rebecca Gaidella non sono riusciti a entrare nei primi otto. I prossimi appuntamenti per la Federazione saranno a ottobre, dal 9 al 13, con il Mondiale WFK Cadet, Junior & U21 a Venezia; i primi di novembre, invece, si terranno a Monaco i 10° Small States European Karate.