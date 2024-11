San Marino. Il karate sammarinese si gode il buon momento di forma tra Open San Marino e Campionato Europeo dei Piccoli Stati

Oltre 600 atleti e palazzetto del Multieventi gremito per il 16° Open International Karate di San Marino,manifestazione organizzata dalla Fesam insieme alla collaborazione con Fijlkam e Csen.

I biancazzurri, guidati dai tecnici Emanuel Santolini, Mauro Casadei, Claudio Giuliani, Alessandro Mularoni, Alessio Magnelli e Marcello Santini, hanno ottenuto sei medaglie durante la due giorni di competizione, tra sabato 9 e domenica 10 novembre. Argento nel Kumitè per Michele Callini nella categoria Senior -60Kg, per Luca Vincenti nei Senior -67Kg, per Rebecca Gaidella nei Senior -55Kg e per Sara Vincenti nei Cadetti -47Kg. Sempre nel Kumitè medaglia di bronzo per Emanuele Magnelli nei Senior +84Kg e terzo posto anche per Achille Mariotti, impegnato nel Kata Cadetti.

Quinto posto per Eleonora Gaidella nei Junior -53Kg, buone prove per Enrico Luis Casadei e Andrea Zafferani nella categoria Cadetti -57Kg. Sempre nella specialità Kata, quinta posizione di Cristel Battistini nell’Under 14, nella stessa categoria buona prova anche per Emma Missiroli.

I podi e le medaglie dell’Open di San Marino si aggiungono a un buon momento di forma per il karate sammarinese, che ha aperto il mese di novembre con buoni risultati dal 10° Campionato Europeo dei Piccoli Stati a Monaco, dove sono arrivate numerose medaglie. Due oro grazie a Michele Callini ed Eleonora Gaidella, Callini ha conquistato anche il bronzo nel Combattimento a squadre. Al debutto Simone Guerra centra l’argento nella categoria Under14 -55Kg, secondo posto di Emanuele Magnelli nella categoria Under 21 +84Kg e bronzo nel Combattimento a Squadre. A queste si aggiungono i due bronzi di Rebecca Gaidella e il terzo posto di Michele Santi nel Combattimento a squadre. Buone le prestazioni anche per il resto della delegazione sammarinese formata da Luca Vincenti, Enrico Luis Casadei, Andrea Zafferani, Sara Vincenti, Achille Mariotti, Cristel Battistini ed Emma Missiroli.