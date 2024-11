SAN MARINO. IL MURATA CONQUISTA LA SEMIFINALE DI COPPA: UNA VITTORIA CHE PREMIA UN GRANDE LAVORO DI SQUADRA!

Il Murata si conferma protagonista indiscusso di questa stagione, conquistando una vittoria memorabile nel ritorno contro la Fiorita per 5-3, che segue il successo già ottenuto all’andata (2-1). Questo risultato ci spalanca le porte delle semifinali di Coppa, un traguardo che premia il grande lavoro e gli sforzi compiuti finora.

Marcatori del match:

• Protti

• Cesarini

• Moretti (doppietta!)

• Mattioli

Questo successo è il frutto di un progetto ambizioso e strutturato. Quest’anno, il Murata ha lavorato con dedizione alla creazione di un team calcistico e tecnico di alto livello, grazie ai grandi investimenti del Dirigente Lorenzo Bugli e all’instancabile impegno dei responsabili Giacomo Simoncini e Nicola Albani.

Un plauso speciale va ai nostri allenatori, Massimiliano Spada e Cristiano Orsini, veri motori della squadra. Instancabili e sempre presenti, hanno saputo guidare i ragazzi con passione, professionalità e visione, costruendo una squadra forte e resiliente, capace di affrontare ogni sfida con grinta e determinazione.

E naturalmente, un ringraziamento va ai nostri giocatori che, nonostante gli infortuni, hanno dimostrato una forza mentale e fisica straordinaria. La loro determinazione è stata fondamentale per raggiungere i grandi risultati che stiamo celebrando in questa prima parte della stagione.

Ma non ci fermiamo qui: in cantiere ci sono nuovi investimenti e un rinnovato metodo di pensare il futsal sammarinese, con l’obiettivo di portare il Murata sempre più in alto.

Un grazie speciale ai nostri tifosi, il vero dodicesimo uomo in campo. Con il loro supporto continuo, nulla è impossibile.

Avanti così, Murata!

Società Murata Calcio e Futsal