San Marino. Il Murata sabato a Montecchio affronta il San Giovanni

Dopo le due vittorie di fila di misura contro Libertas e Domagnano firmate da Matteo Gaiani (terzo gol stagionale, il primo altrettanto importante contro la Juvenes Dogana perché sbloccò il risultato), il Murata sabato a Montecchio affronta il San Giovanni, formazione al decimo posto in classifica (20 punti contro i 35 del Murata). La squadra di Tognacci è in cerca di punti per consolidare la posizione playoff ed è animata da voglia di riscatto: è in una striscia di quattro sconfitte inframezzate da una vittoria.

Matteo Gaiani, i suoi gol sono stati pesanti: hanno fruttato due vittorie che vi hanno rilanciato dopo un un ko ed un pareggio. Che aria tira in casa Murata?

“Due reti arrivate alla stessa maniera. Contro la Libertas mi sono fatto trovare pronto in area sulla respinta del palo; contro il Domagnano ho tirato dopo aver riconquistato palla nella loro area. Due vittorie importanti, limpide. Abbiamo ritrovato l’entusiasmo anche se c’è da dire che con Fiorentino e Faetano al di là dei nostri demeriti ci ha girato anche male: ci sono stati episodi molto dubbi e le occasioni da rete le abbiamo avute. La nostra ambizione deve essere di fare un salto in classifica e agguantare il quinto posto che è distante solo una lunghezza. Da un lato dobbiamo continuare a tenere questo ritmo anche per mantenere a distanza le avversarie alle nostre spalle e dall’altro cercare di fare più punti contro le big che ci precedono: all’andata abbiamo raccolto solo un punto, contro il Tre Fiori”.

Una bella sfida…

“Ed infatti dovremo darci dentro ed evitare le trappole, una di queste è la partita contro il San Giovanni, un avversario rognoso, con dei buoni valori tecnici, che anche nel match di andata abbiamo battuto solo 1-0. Il girone di ritorno è più difficile, le avversarie chi più e chi meno si sono rafforzate e c’è molto equilibrio come si vede anche dagli ultimi turni”.

E’ arrivato Giacomo Cecconi in attacco, un giocatore che conosce bene.

“E’ stato mio avversario nelle giovanili quando lui era a Rimini e Bologna ed io al Cesena, poi in serie D. lui al Romagna Centro e io alla Sammaurese. E’ un giocatore di qualità, in fase offensiva ci darà un aiuto importante e già si è visto nella partita del suo esordio. Potremo essere più incisivi sotto porta”.

Nella foto: Gaiani (a destra) esulta dopo un gol