San Marino. Il Natale delle Meraviglie ancora protagonista di “Una gita fuoriporta”  

Questa sera, alle 22.00 su tutte le piattaforme Sky

San Marino, 10 dicembre 2024 – La celebre serie tv original “Una gita fuoriporta”, dedicata ai viaggi e all’italian lifestyle, è tornata a San Marino per realizzare una speciale puntata natalizia che racconterà e mostrerà ai telespettatori il Natale delle Meraviglie – Un Luogo d’Altri Tempi, quest’anno giunto alla sua 22° edizione.

Nel corso della puntata, il conduttore e giornalista David Romano visiterà le principali attrazioni dell’evento di punta della stagione invernale sammarinese: Il Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale, La Giostra dei Ricordi, La Carrozza delle Meraviglie, l’Ice Park, i tradizionali Mercatini Natalizi e La Mostra d’Altri Tempi.

Le scintillanti luci natalizie che brillano nelle vie e nelle piazze del Centro Storico, Patrimonio Unesco, lasceranno i telespettatori senza fiato invogliandoli a visitare e a vivere il Natale delle Meraviglie.

L’appuntamento è quindi per questa sera martedì 10 dicembre, alle ore 22.00 circa su tutte le piattaforme: Sky 222, On demand Sky, Sport Italia 60 DTT (tasto rosso del telecomando smart TV), in HD sul canale 259 del nuovo digitale terrestre (HbbTV) e in live streaming sul sito www.bikechannel.it (portale di Tiscali Italia).

L’episodio sarà disponibile on demand anche sul sito www.unagitafuoriporta.it da mercoledì 11 dicembre.

