San Marino. Il nostro direttore replica al comunicato di Repubblica Futura: ”NON MI FERMO, COMBATTERO’ SEMPRE LA CRICCA!”

Non avevo neppure visto il comunicato stampa di Repubblica Futura di ieri, sinceramente. Lo leggo questa mattina su alcuni organi di stampa e opportunamente replico alle svariate illazioni e falsità.

La paura di Repubblica Futura nei confronti di GiornaleSM è palese, tanto si adoperano a gettare ombre sul sottoscritto; quelle stesse ombre che, invece, sembrano gravare sui loro uomini di punta, sia attuali che del passato. PAURA CHE SI POSSA SCOPRIRE CHISSA’ CHE COSA.

Ecco la mia replica alle loro illazioni nel loro comunicato stampa.

Lo spazio dedicato. Repubblica Futura è stata la prima a iniziare la campagna elettorale, quindi è normale che GiornaleSM le dedichi spazio con approfondimenti e satira, come facciamo con tutti. Se all’inizio c’era solo Repubblica Futura, è ovvio che solo lei potesse essere oggetto dei nostri articoli. In futuro lo faremo di altri.

Gli scoop. Sono anni che GiornaleSM propone ai suoi lettori fatti e scoop importanti, alcuni dei quali riguardano anche Repubblica Futura e prima Alleanza Popolare. Non è un mistero che GiornaleSM sia stato uno degli artefici della caduta del Governo della Cricca, ovvero di quel governo dove Confuorti, come riportano anche le cronache odierne, spadroneggiava e comandava quasi tutti. A noi no. Un governo sostenuto da Repubblica Futura, Civico 10 e SSD, che ci ha riempito di debiti, aperto a potentati stranieri e portato quasi al default. Questo è sotto gli occhi di tutti ed i sammarinesi conoscono perfettamente queste cose.

Per quanto riguarda al caso citato da RF per ragioni legate al segreto istruttorio, il fascicolo è in fase inquirente, non posso parlare della vicenda evidenziata da Repubblica Futura ma sicuramente quando si potrà lo farò volentieri. Per quanto riguarda le denunce da me presentate in tribunale per ingiuria e diffamazione, queste non sono inventate da me ma sono relative a offese, ingiurie e diffamazioni che ho ricevuto soprattutto su Facebook. Penso sia giusto aver querelato e denunciato comportamenti scorretti di alcune persone.

Il caso della militante di Repubblica Futura Ingrid Casali che ha ricevuto la condanna sia in primo grado che in appello per aver insultato o diffamato l’ex Segretario di Stato alla sanità dovrebbe fare capire che non ci si può comportare in quel modo.

Tutti i cittadini dovrebbero denunciare quando ricevono un’offesa; sicuramente si vivrebbe meglio e ci sarebbe un ambiente migliore e più rispetto reciproco. Io sicuramente lo rifarò se ce ne sarà motivo.

Per quanto riguarda l’accusa a me rivolta da REPUBBLICA FUTURA di aver fatto delle denunce per diffamazione un business, è assolutamente falso e diffamatorio, in quanto non ho intrapreso cause di risarcimento danno, (come invece sarebbe giusto fare e la legge me lo consente) nonostante le diverse sentenze e decreti di condanna. Dire il contrario, come ha fatto Repubblica Futura, è totalmente diffamatorio e di questo dovrà renderne conto. Ho, invece, accettato accordi stragiudiziali con alcuni di coloro che mi avevano insultato ma su loro richiesta ed hanno pagato il costo del mio avvocato o poco di più. Quindi, nessun business ma solo ricerca di giustizia e ottenuta grazie all’efficienza di questo tribunale, dei suoi giudici e dei suoi collaboratori. Un’eccellenza nel panorama europeo.

”TI METTO SU SEVERINI”. Non so cosa possano fare o dire i sammarinesi o i nostri lettori, ma di certo con GiornaleSM hanno un amico pronto a dare loro una mano in caso di bisogno, come ho fatto tantissime volte pubblicando gratuitamente i loro casi, qualora fossero degni di nota e qualora vi fossero degli abusi o dei soprusi.

GiornaleSM c’è sempre per dare loro una voce, quando nessuno la dà a loro, come non è avvenuto per me.

Quanto al fatto che a fare scoop in questo panorama mediatico asfittico ci sia solo GiornaleSM, peraltro esistenza legittimata da più dispositivi di archiviazione, sentenze penali di assoluzione, e pronunce della CEDU, è un dato di fatto. Nessuna legge nazionale potrà invalidare queste pronunce ed il fatto che Repubblica Futura minacci di farlo è un gravissimo atto contro la libertà di stampa che va denunciato alle autorità competenti anche internazionali. Repubblica Futura è a favore della libertà di stampa, a fasi alterne, a seconda di chi si parla. GiornaleSM propone inchieste e fa emergere soprusi, sviamenti e comportamenti non appropriati. Il 99% degli scoop a San Marino negli ultimi anni è stato fatto da GiornaleSM, ed è un dato reale quanto il consenso che abbiamo tra i sammarinesi, vittime sia di certi comportamenti mafiosi, sia della politica, sia della Cricca tuttora imperante. PUBBLICITA’. Ognuno è libero di fare pubblicità elettorale dove vuole e con chi vuole. Chi la fa su GiornaleSM lo fa perché ha un notevole ritorno grazie alle migliaia di lettori giornalieri; di certo, non organizziamo eventi a cui partecipano solo 25-30 persone. Se Repubblica Futura ha deciso di fare pubblicità su Libertas, sull’Informazione, o altrove, è legittimo, così come è legittimo che altri scelgano diversamente, probabilmente ottenendo più risultati. Ci sono altri partiti poi che non fanno pubblicità su GiornaleSM, e non per questo sono oggetto dei nostri articoli, così come noi non dobbiamo avere problemi a scrivere di loro qualora ce ne fosse bisogno. Non vedo quale sia il problema e per cosa poi? Per alcune migliaia di euro, nel migliore dei casi? Il problema è che forse Repubblica Futura ci teme per quello che possiamo scrivere, altroché. Quanto al fatto che io abbia il dente avvelenato con Repubblica Futura perché non mi fanno pubblicità sul sito, tengo a dire che non è l’unica forza politica che non fa pubblicità su GiornaleSM, e non per questo sono oggetto dei nostri articoli. Se mai lo saranno, sarà solo perché vogliamo scriverli e non dipenderà certo da alcune migliaia di euro, o talvolta anche meno, di pubblicità sul sito.

QUESTIONE GIUSTIZIA. Repubblica Futura non è nuova a minacciare querele o segnalazioni, probabilmente allo scopo di intimidire l’avversario di turno. Per quanto riguarda l’aspetto giudiziario, non è la prima volta che Repubblica Futura mi querela; lo aveva già fatto nel 2019 e ancora prima Grandoni e la Cricca. Repubblica Futura mi querelò (mi sembra nelle persone del presidente Mario Venturini e del segretario Matteo Fiorini) perché, secondo loro, avevo violato il silenzio elettorale, una bugia enorme in quanto avevo tolto i banner pubblicitari dei partiti già dalla sera del venerdì precedente il giorno delle elezioni. Ovviamente, gli articoli dei giorni precedenti potevo lasciarli, in quanto non erano stati pubblicati il sabato antecedente la tornata elettorale; giorno del silenzio elettorale. Risultato: archiviazione dal Commissario della Legge senza nemmeno essere ascoltato, tanto erano assurde le accuse.

Recentemente, come ho già trattato qui su GiornaleSM, (ARTICOLO QUI SOTTO) ho querelato Nicola Renzi per avermi minacciato in Consiglio Grande e Generale dopo la pubblicazione della sua testimonianza nel processo di Buriani, in cui lui stesso ha ammesso di avere contatti telefonici con il Commissario della Legge. Ha fatto capire all’aula, sostanzialmente, che con la legge sull’informazione, che sarebbe stata introdotta a breve, me l’avrebbe fatta pagare, e disse che in un paese democratico ci sono gli strumenti per mettere a posto queste cose, ovvero gli articoli di cronaca giudiziaria che parlavano di lui e di Buriani. La querela è stata archiviata malamente anche in appello, e ho scritto un articolo in cui evidenziavo questo fatto. L’articolo qui sotto è da leggere attentamente per capire come si comporta Nicola Renzi. Eccolo:

Le minacce di querele di Repubblica Futura non mi fanno né caldo né freddo; sono abituato a riceverle e a farle se c’è motivo. Ogni azione avrà una mia sicura reazione, certo di essere nel giusto e di aver rispettato la legge e la giurisprudenza. Ma quello che è certo è che andrò sino in fondo per scoprire la verità dei fatti ed ottenere giustizia.

RF HA SCRITTO: ”STRUMENTO NELLE MANI DI POTERI FORTI CHE DETTANO LA MIA LINEA”. Devo essere sincero: quando ho letto questa accusa da parte di Repubblica Futura ho sorriso. Deve essere davvero un potere forte un po’ eccentrico perché non ho una linea politica. Solo due mesi fa ho appoggiato, con i miei scritti, l’elezione degli attuali Capitani Reggenti e ho scritto un articolo di fuoco contro la Democrazia Cristiana. Ora sto combattendo, per quanto è in mio potere, contro la Cricca e i suoi addentellati; una lotta che ogni sammarinese dovrebbe fare ed essere prioritaria su tutto.

Sinceramente, anche se a Repubblica Futura può non stare bene, io sono un cittadino libero che scrive anche di politica, come fanno in molti. L’unica differenza è che ho molto più seguito di altri, ma di questo non posso che essere soddisfatto. Il lettore trova in noi uno stimolo per capire come stanno veramente le cose senza filtri, e questo ci fa piacere.

È opportuno chiarire le tante illazioni che Repubblica Futura ha fatto sul mio conto. Innanzitutto, non ho nessun problema a dire che quanto stiamo scrivendo sulla Cricca, su Grandoni e su Repubblica Futura si basa su documenti che citiamo ogni volta nei nostri articoli.

Che si scopra la verità, ovvero che alcuni partiti sono stati vicini alla Cricca o addirittura ne abbiano fatto parte, con legami con un noto giudice, non è cosa ignota. Basta vedere i risultati della Commissione parlamentare d’inchiesta e quanto è stato scritto e detto dai politici. Stiamo pubblicando e pubblicheremo tutti i video per far capire come Repubblica Futura, assieme a Civico 10 e SSD, siano stati incolpati di aver agevolato il controllo da parte della Cricca sullo stato sammarinese.

Non stiamo scoprendo l’acqua calda: tutti sanno dei rapporti tra Grandoni ed esponenti di RF. La telefonata tra lo stesso Grandoni e Nicola, attuale candidato di Repubblica Futura – lo ha ammesso lui stesso – è palese a tutti.

La mia opinione, che non ha nulla a che fare con le nostre inchieste, è che alcune persone in Repubblica Futura, come in altri partiti, siano un male enorme per il paese. Questa è una mia convinzione, una mia critica legittima che la legge mi permette di fare. Penso che queste persone dentro Repubblica Futura, così come in altri partiti vicini alla Cricca, siano un cancro assoluto che pervade tutti i gangli dello Stato e che ultimamente si siano avvicinati a quei poteri che una volta combattevano.

Sarà vero o meno? A mio parere sì, e come da giurisprudenza acclarata, sono libero di pensarlo e di scriverlo soprattutto se si parla di politica.

Vi sta bene? Non vi sta bene? Non me ne importa nulla. L’importante è che ci sia una voce libera dalla parte dei cittadini, a cui questi possano rivolgersi quando sono vittime di malefatte. E questa voce libera, una delle poche, è GIORNALESM

”RF HA SCRITTO SULLA SATIRA”. “Vi sono centinaia di sentenze che definiscono la satira e ne spiegano l’uso. La satira serve per deridere un personaggio politico, cosa che io non sono, per sbeffeggiare il potere, per schernirlo e per prenderlo in giro dicendo la verità. Questa è la scriminante: è fatta sui politici e non sui cittadini, altrimenti sarebbe ingiuria e diffamazione. Non penso sia il caso di aggiungere altro.

Concludo dicendo che io non ho paura di voi.

Io non ho paura di voi e nessun sammarinese libero deve averne perchè siamo in democrazia e non sotto una dittatura, politica o quella della CRICCA.

Abbiamo lottato per non esserlo, fatto emergere la verità e lotteremo ancora per il bene nostro, del paese e dei suoi cittadini.

IO NON MI FERMO!

E COMBATTERO’ SEMPRE LA CRICCA!

Marco Severini – direttore del GiornaleSM