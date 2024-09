San Marino. Il nuovo direttivo del San Marino Tennis Club, guidato dal presidente Cristian Pucci, presenta programmi ed obiettivi

Nel memorial “Simone De Luigi” semifinali per Francesco Giorgetti, quarti per Carlo Paci e Gery Silvestri

SAN MARINO. Si è presentato ufficialmente oggi, nel corso di un conferenza stampa andata in scena nella bella cornice del San Marino Luxury Outlet, il nuovo Consiglio Direttivo del San Marino Tennis Club guidato da pochi giorni dal neo presidente Cristian Pucci. Una squadra di amici, solida e molto affiatata, guiderà le sorti del Club affiliato alla Federazione Sammarinese Tennis rappresentata nell’occasione dal segretario generale Elia Santi che ha portato i saluti della Fst. “Il San Marino Tennis Club è un’entità autonoma ma sempre cooperativa con la Federazione, questo va detto perché non è stato sempre così. Il compito del Circolo è molto importante in una Federazione – ha detto Santi – perché rappresenta per tanti appassionati il primo approccio, fisico e sociale verso la pratica tennistica ed in questo momento il ruolo del Circolo è ancora più importante perché va ad intercettare la passione sempre più crescente per il tennis di adulti e ragazzi. Il nostro ruolo fondamentale – ha proseguito Santi – è quello della gestione dell’impianto e dei programmi tecnici per far sì che sempre più persone si avvicinino al tennis”. Il presidente Cristian Pucci, dopo aver ringraziato il suo predecessore, Mauro Chiaruzzi per il lavoro svolto, ha presentato la squadra: Fabio Chiaruzzi vicepresidente, Emanuel Vannucci tesoriere, Marco Benassi segretario e Samuele Gianni consigliere. Cristian Pucci ha sottolineato: “Sono toscano, da quattro anni vivo a San Marino, il tennis è il motivo per cui sono ancora qui, lontano rispetto a dove sono cresciuto, perché qui ho trovato un gruppo di amici che mi ha accolto ed abbiamo subito cercato di fare gruppo, abbiamo impostato un nuovo format di come si vive il Circolo fino ad arrivare all’attuale ruolo di presidente del Club. La mia presidenza sarà legata ad alcune parole chiave, come accoglienza e senso di appartenenza, abbiamo creato una maglietta con i colori sociali del Circolo ed ogni settimana faremo una riunione del Direttivo aperta a tutti i soci. Poi punterò molto sulla comunicazione, con Marco Benassi che mi darà una mano per quanto riguarda i social, e sulla gestione economica e qui mi darà una mano Lorenzo Alletti, e naturalmente sull’attività. Ora è in corso il memorial “Simone De Luigi”, sabato alle 11 faremo la finale, poi scatteranno i tornei sociali, faremo un Open femminile per far giocare le nostre ragazze, i campionati a squadre, quest’anno ne abbiamo messe in campo ben nove, ed avremo anche nuovi collaboratori come Francesca Sistu e Thomas Righi”. Sogni? “Tanti, ad iniziare dalle migliorie sugli impianti ed anche a livello estetico, in particolare per quanto riguarda gli spogliatoi”. Fabio Chiaruzzi, in merito all’attività, ha sottolineato il rilancio dell’Open dei Castelli che ha coinvolto tanti giocatori del territorio. Insomma, si sta mettendo al lavoro una squadra unita e coesa, composta da amici, che vuole portare anche sul Titano una fetta dello straordinario momento del tennis azzurro.

Intanto Francesco Giorgetti è il primo semifinalista del torneo Open maschile organizzato dal San Marino Tennis Club, il memorial “Simone De Luigi”, dotato di 2000 euro complessivi in corso sui campi del Centro Tennis Federale di Montecchio.

Il tecnico della Federazione Sammarinese, portacolori del Tc Viserba, ha battuto nei quarti 7-5, 6-2 uno dei favoriti, il 2.3 sammarinese Marco De Rossi, testa di serie n.3, in una sorta di derby del Titano. Molto bene anche il verucchiese Carlo Paci, semifinalista pochi giorni fa nei campionati italiani Under 15, che ha estromesso Jack Langley Chapman, portacolori del San Marino Tennis Club.

1° turno tabellone finale: Jack Langley Chapman (2.7)-Emanuele Giangiordano (3.1) 6-2, 6-1, Carlo Paci (2.7)-Giacomo Ercolani (3.1) 7-6, 6-0, Mattia Muraccini (2.8)-Marco Cola (3.3) 6-0, 4-6, 10-2, Pietro Vagnini (3.1)-Dario Zamagna (2.8) 6-0, 6-0, Federico Baldinini (2.8)-Edoardo Pagnoni (3.1) 6-4, 6-4.

2° turno: Cristian Carli (2.5)-Umberto Vanucci (3.3) 6-3, 6-1, Jacopo Fiorini (2.4, n.4)-Mattia Muraccini (2.8) 6-2, 6-2, Carlo Paci (2.7)-Jack Langley Chapman (2.7) 6-1, 6-2, Gery Silvestri (2.6)-Federico Baldinini (2.8) 2-6, 6-3, 10-8. Quarti: Francesco Giorgetti (2.6)-Marco De Rossi (2.3, n.3) 7-5, 6-2.

La finale del tabellone intermedio di 3° è tra il 3.1 Edoardo Pagnoni ed il 3.3 Marco Cola.

Il giudice di gara del torneo Open è Simone Lusini, direttrice di gara Ramona Morri.