San Marino. Il partito ANTI-OLIMPIADE … di Emilio della Balda

Le Olimpiadi non sono soltanto una grandiosa rassegna sportiva mondiale. Esprimono anche partecipazione, impegno, lealtà, amicizia, coraggio, in un generale clima di pace, di uguaglianza e di fraternità tra i popoli.

Mai, come in questa edizione, si sono registrati messaggi e dichiarazioni di odio, di razzismo e di menzogne, fino a creare…un partito anti Olimpiade. Gli odiatori professionali si sono scatenati per guastare una grande e civile manifestazione sportiva, con frasi e azioni vergognose.

Ma il barbaro sabotaggio all’Olimpiade parigina non ha funzionato. E’ stata una soddisfazione immensa guardare giovani atleti, i migliori del mondo, che competono lealmente, si abbracciano, si baciano, gioiscono insieme. Neri, gialli, rossi, bianchi, meticci, tutti insieme affratellati nella festa dello sport.

Troppe persone sono cadute nella trappola di una campagna di odio e di denigrazione fomentata e foraggiata per sporche ragioni politiche. Ma queste persone sono ancora in tempo di riflettere, accendere il cervello e schierarsi dalla parte della civiltà, della tolleranza, della solidarietà, che dovrebbero stringere in un grande abbraccio l’intera umanità.