San Marino. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese celebra il 76° anniversario con un occhio rivolto al futuro e al rinnovato impegno politico e sociale

Il 9 aprile il PDCS celebra il 76° anniversario dalla sua fondazione, riaffermando il suo ruolo di pilastro nella politica di San Marino e come fervente promotore dei valori delle proprie radici cristiane. Da sempre, il PDCS pone al centro della sua politica la persona, la famiglia e la comunità, affrontando le sfide contemporanee con soluzioni innovative e interventi concreti per lo sviluppo del Paese.

Il Partito ha segnato la storia della Repubblica attraverso momenti significativi, mostrando capacità di leadership e visione sia a livello nazionale che internazionale. In questa legislatura ha dimostrato l’importanza della sua presenza per la governabilità e l’efficacia dell’azione politica anche nel percorso di integrazione europea, con iniziative che hanno rafforzato la posizione di San Marino sullo scenario internazionale. La chiusura dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea è la testimonianza del dinamismo del PDCS nel perseguire relazioni internazionali forti e vantaggiose, evidenziando il suo ruolo nell’instaurare un dialogo costruttivo con l’Italia, l’Europa e gli organismi internazionali.

Nel suo 76° anno, il PDCS si impegna a continuare la sua azione politica e leadership, fedele ai propri valori e rispondendo con determinazione alle sfide attuali per la costruzione di una società basata su solidarietà e giustizia sociale.

In questa occasione, il PDCS vuole esprimere la sua profonda gratitudine a tutti i membri, sostenitori e cittadini di San Marino che hanno camminato al suo fianco in questo lungo percorso. Insieme, ci impegniamo a proseguire il lavoro per una San Marino ancora più giusta, solidale e prospera, guardando al futuro con ottimismo e determinazione.

Ufficio Stampa PDCS