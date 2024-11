San Marino. Il PARTITO SOCIALISTA ha riunito la propria Direzione giovedì 31 ottobre scorso

Nel corso della riunione è stata svolta una disamina del lavoro compiuto dal Governo di cui fa parte la Coalizione elettorale Libera/PS e PSD, sul quale la Direzione ha espresso un giudizio positivo rispetto all’impegno profuso dai rappresentanti della Coalizione stessa, i quali hanno mantenuto viva l’attenzione sui temi sui quali si sono particolarmente impegnati i nostri Partiti, a cominciare dallo stato della Sanità. Ora, dopo i primi mesi di attività, pur comprendendo la complessità delle materie trattate e le difficoltà incontrate, occorre passare ai fatti e alla realizzazione concreta del cambiamento per il quale ci si è impegnati di fronte agli elettori. In questo senso, il supporto del PARTITO SOCIALISTA è garantito.

La Direzione ha poi analizzato il rapporto con Libera, con la quale ha presentato una lista comune alle ultime Elezioni. Il P.S. ribadisce la validità delle scelte compiute che hanno reso possibile raccogliere un consenso equivalente a 10 seggi consiliari, presentare una Coalizione di Partiti riformisti e raggiungere posizioni di Governo della Repubblica.

La Direzione del P.S. ritiene che il rapporto con Libera debba divenire più organico e funzionale, attingendo a tutte le potenzialità di cui dispongono nell’interesse del Paese e delle due formazioni politiche. L’imminente Congresso che Libera si appresta a celebrare, oltre ad essere un appuntamento particolarmente importante per approntare la linea politica nell’attuale momento storico, come avviene per ogni forza politica impegnata in questo tipo di assise, potrebbe essere anche l’occasione per rafforzare il rapporto con il PARTITO SOCIALISTA.

La Direzione ha manifestato la necessità di avviare nuove attività pubbliche ed interne al Partito, al fine di portare avanti coerentemente i punti programmatici più qualificanti per la nostra forza politica. Già nelle prossime settimane saranno presentate le prime iniziative.

Infine, la Direzione ha deliberato di affidare al Compagno Augusto Casali l’incarico di Coordinatore del PARTITO SOCIALISTA, affiancando così, in questa fase politica, il Presidente Antonio Lazzaro Volpinari.

San Marino, 4 novembre 2024

L’UFFICIO STAMPA