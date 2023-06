San Marino. Il PDCS rinnova le congratulazioni a Mariella Mularoni per la designazione a Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale

Il PDCS rinnova le congratulazioni a Mariella Mularoni per la designazione, condivisa in modo unanime dalla Direzione e dal Gruppo Consigliare, a Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale.

La designazione di Mariella Mularoni risponde ad un’esigenza di continuità e responsabilità che il PDCS, unitamente al Congresso di Stato e alle forze politiche di maggioranza, ha voluto imprimere alla propria azione dopo la necessaria fase di assestamento e riorganizzazione conseguente al ritiro della delegazione da parte del movimento Rete. Contrariamente a quanto affermato da alcuni esponenti dell’opposizione, subito pronti a paventare il rischio di immobilismo e a rivolgere attacchi strumentali, il Congresso di Stato ha saputo gestire la breve parentesi istituzionale nel segno della massima celerità e condivisione.

Un’azione rafforzata anche nell’incontro di aggiornamento e confronto con le categorie economiche e i sindacati, nel corso del quale sono state offerte rassicurazioni circa la volontà dell’esecutivo di voler portare a compimento gli impegni presi, in particolar modo alcuni passaggi strategici. Tra questi l’Accordo di Associazione con l’Ue, il mercato del lavoro, la stabilità finanziaria, la digitalizzazione, uno sviluppo sostenibile dal punto vista ambientale, nonché le condizioni per favorire gli investimenti sul territorio. Obiettivi non politici o personalistici, ma di Paese, di sistema, da perseguire attraverso la massima trasparenza e il confronto tra le parti.

Anche in ambito sanitario sono tante le sfide che richiederanno impegno e attenzione per addivenire al superamento di alcune criticità e all’ulteriore rafforzamento del nostro sistema sanitario, per un ISS con meno burocrazia e sempre di più al servizio dei cittadini. Siamo certi che Mariella Mularoni forte dell’esperienza maturata, della comprovata preparazione, dell’equilibrio e della predisposizione al dialogo che le viene riconosciuta in maniera trasversale, saprà essere all’altezza del ruolo. Pertanto, desideriamo esprimere, ancora una volta, l’augurio di buon lavoro e ribadire la fiducia del partito nei suoi confronti, certi di poter contare sulla presenza di una figura di notevole spessore. Il PDCS esprime altresì sincere felicitazioni e i migliori auspici di buon lavoro all’avvocato Gian Nicola Berti per la nomina a Segretario di Stato agli Affari Interni.

Il PDCS formula i più sinceri auguri a Vittorio Brigliadori, che dalla prossima seduta sarà chiamato a prendere parte ai lavori del Consiglio Grande e Generale, e saprà portare un valore aggiunto all’interno del Consiglio attraverso la propria esperienza e professionalità.

PDCS