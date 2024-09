San Marino. Il piano di Michele Di Toro incanta il pubblico della Rassegna Musicale d’Autunno. Applausi e tre bis per il concerto inaugurale.

Al Teatro Titano di San Marino, sabato 28 settembre, è andato in scena un “Bel concerto”. Potrebbe sembrare una frase fatta, usata a volte anche a sproposito, ma cosa si può dire di un musicista che suona per circa 100 minuti senza intervallo, suona bis a richiesta del pubblico, e ad ogni brano gli applausi sono calorosi e scroscianti? Michele Di Toro, eclettico musicista abruzzese, ha riportato a San Marino la sua arte, questa volta in un programma molto raffinato ed originale. “Da Mozart… a Mozart” è un Suo progetto discografico nel quale partendo da alcune pagine famosissime del genio di Salisburgo (Ave Verum, Adagio dal Concerto per Clarinetto e orchestra K622, Adagio dal Concerto per pianoforte e Orchestra k488), con un raffinato gusto musicale ha deviato verso armonie Jazz, nel rispetto dello stile e della purezza melodica originale. Come ha spiegato lo stesso Di Toro al pubblico presente, “quasi una sorta di dialogo fra Mozart e un linguaggio musicale più moderno. Se fosse vissuto oggi forse anche Amadeu sarebbe stato un jazzista?”.

Il concerto è proseguito con due piccoli gioielli di Erik Satie (Gimnopedie n. 1 e Gnossienne n. 2), visionario compositore francese della fine dell’ottocento che con la sua inventiva ha ispirato molti compositori di moda dei nostri giorni.

Dopo aver trovato la modernità in compositori “classici”, Di Toro ha eseguito alcuni dei brani più famosi di Ryuichi Sakamoto, dove ancora una volta l’imprevedibilità armonica e la purezza della melodia hanno incantato il pubblico del Titano.

Fuori programma le Variazioni di Di Toro sul “Rondò alla turca” di Mozart, “Il Pianista sull’Oceano” (su richiesta del pubblico) di Morricone, una versione originale di “Libertango” di Piazzolla ed “Emozioni” di Battisti.

Il Concerto inaugurale della Rassegna Musicale d’Autunno ha confermato ancora una volte, la qualità degli interpreti e l’originalità della programmazione, di una iniziativa che, nonostante abbia superato il quarto di secolo, ha sempre spunti di novità e modernità, con un occhio al talento ed uno ai contenuti.

Prossimo appuntamento, Domenica 6 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Titano di San Marino, ancora un programma originale ed intrigante: “Il Genio è sempre donna”. Sabina Macculi soprano e Maurizio Carnelli pianoforte, attraverso le musiche di Rossini, Chopin, Gluck, Malibrand e la stessa Viardot, tratteggeranno la figura di una cantante, compositrice, intellettuale (Pauline Viardot) che ha vissuto a contatto con i più grandi del suo tempo come Chopin, Sand, Listz.

Info e comunicazioni:

Associazione Musicale del Titano