San Marino. Il premio Rotary alla professionalità 2023 verrà conferito al prof. Cristoforo Buscarini

Il Rotary Club San Marino sin dal 1992 ha istituito il “Premio Rotary alla Professionalità”, prendendo spunto dal principio fondante del Rotary International, che è quello di incoraggiare e sviluppare l’ideale del “servire” inteso come motore e propulsore di ogni attività; principio sintetizzato dal motto: “Service above self” (Servire al di sopra di ogni interesse personale). Il premio consiste in una targa d’argento che viene assegnata a cittadini sammarinesi o residenti che si siano distinti nell’ambito della loro professione, onorando il Paese con la loro attività e dando lustro e prestigio alle Istituzioni e all’immagine della Repubblica di San Marino, sia a livello locale che internazionale. Il prossimo lunedì 29 maggio, alla presenza del Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi, il Rotary Club San Marino conferirà il Premio alla Professionalità 2023, giunto quest’anno alla 23a edizione, al Prof. Cristoforo Buscarini, nota ed autorevole figura di storico e insegnante, che ha retto a lungo l’Archivio di Stato, grande conoscitore del sistema costituzionale sammarinese.

Negli anni il Premio Rotary alla Professionalità è stato assegnato al primario chirurgo dottor Italo Rossini (1992), al ceramista prof. Luigi Masi (1994), a monsignor Luigi Donati (1995), agli imprenditori Guerrino Colombini e Italo Tonelli (1996), al giudice Lamberto Emiliani (1998) e al fisico nucleare prof. Luciano Maiani (1999). Il nuovo millennio si è aperto invece con l’insegnante prof.ssa Pina Rossini Arzilli (2000); a seguire il medico anestesista dott. Eugenio Meloni (2001), la maestra Alceste Preda Ferri (2002), monsignor Giuseppe Innocentini (2003), l’italianista prof. Giuseppe Rossi, fondatore della Federazione Balestrieri (2004), il chirurgo prof. Giovanni Galassi (2005), l’artigiano ceramista Libero Cellarosi (2009), l’ingegnere strutturista e impiantista Paolo Pietro Albertini (2012), il maestro clarinettista Italo Capicchioni (2013), il dottor Ferruccio Casali, dirigente del laboratorio analisi (2015) e padre Ciro Benedettini (2016). Negli ultimi anni sono stati premiati il maestro musicista Fausto Giacomini (2017), l’imprenditrice Simona Michelotti (2018), il ristoratore Pier Giovanni Righi (2019), il primario di medicina generale Prof.ssa Maria Loredana Stefanelli (2021) e il calciatore Massimo Bonini (2022).